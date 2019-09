Continental už zamestnáva menej ľudí, ďalšie prepúšťanie nevylučuje

Spoločnosť vníma negatívne tlak na zvýšenie minimálnej mzdy.

12. sep 2019 o 19:34 SITA

ZVOLEN. Približne o 150 zamestnancov menej má oproti začiatku roka zvolenský závod Continental Automotive Systems Slovakia, ktorý vyrába brzdové strmene pre automobilový priemysel.

Viac ako 10-percentný pokles z pôvodných 1300 zamestnancov si vyžiadalo podľa personálnej riaditeľky CASS Kristíny Kavickej zníženie zákazníckych objednávok, čo je priamy dopad začínajúcej krízy.

Prepustili predovšetkým lízingových zamestnancov a odchody kmeňových nenahrádzali. V súčasnosti pracuje v spoločnosti 1 100 až 1 150 ľudí.



„Momentálne môžeme povedať, že sa situácia na určitý čas stabilizovala a do konca roka platí dohoda s odborovou organizáciou o tom, že zamestnávateľ neprepustí ďalších kmeňových zamestnancov z organizačných dôvodov," povedala Kavická.

„Aj my však využívame všetky dostupné nástroje, aby sme situáciu ustáli, ako je konto pracovného času, čerpanie dovoleniek, skrátené úväzky a podobne,“ doplnila s tým, že vedenie spoločnosti nemôže vylúčiť ďalšie zníženie stavu zamestnancov pri výraznejšom poklese objednávok.



Nepriaznivý vývoj je podľa personálnej riaditeľky aj dôsledkom legislatívnych zmien, ktoré sa odrážajú hlavne v oblasti nákladov.

„V tomto roku to boli hlavne zmeny príplatkov, ako aj zavedenie rekreačných poukazov, ktoré významne navýšili náš rozpočet na mzdy. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v banskobystrickom regióne vnímame negatívne aj tlak na zvýšenie minimálnej mzdy. Všetky tieto opatrenia prichádzajú z nášho pohľadu nelogicky v čase recesie a zasahujú do autonómneho fungovania súkromného sektora,“ konštatovala Kavická.



Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou nadnárodného koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene, ktorý začal výrobu vo februári 2006, v uplynulých dvoch rokoch aj v súčasnosti rozširuje svoje výrobné kapacity.