Regionálny futbal v kocke: Výsledky, komentáre, zostavy od III. ligy po II. triedu

Tradičný podrobný prehľad víkendového diania na futbalových trávnikoch v regióne a okrese.

9. sep 2019 o 10:48 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Fiľakovo 3:2 (1:0)

Góly: 42. a 65. Bordun, 51. Skydan – 76. a 78. Püšpöky. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Foltán, 280 divákov.

Kováčová: Polóny – Majerčík, Čákovský, Skydan, Macuľa, Ríša, Šanta (75. Obiechina), Bordun (69. Fašang), Turňa, Kurta, Turák

Úvod stretnutia mali lepší hostia z Fiľakova. Síce ich domáci nepustili do šancí, ale hostia boli aktívnejší a Prameň musel riešiť nepríjemné situácie pri šestnástke. Potom prevzali iniciatívu domáci futbalisti. Mali lepší ťah na bránu, viac útočili z čoho pramenil v závere polčasu aj prvý gól zápasu. V 42. minúte sa odrazila lopta na roh šestnástky hostí, oprel sa do nej Bordun, ktorý volejom z prvej preloboval brankára na zadnú tyč. Tento gól do šatne pomohol domácim. Po zmene strán bolo už 2:0, v 51. minúte sa presadil Skydan. Kováčová mala hru pod kontrolou. V 65. minúte sa po centri na zadnú žrď znova presadil Bordun – 3:0. zdalo sa, že zápas je rozhodnutý, ale opak bol pravdou. Futbalisti Kováčovej odohrali v týždni aj pohárový zápas, čo sa zrejme prejavilo v tomto zápase. Domáci museli prestriedať, pretože im dochádzali sily a prejavili sa drobné zranenia. Hráči, ktorí naskočili, nepriniesli požadovanú kvalitu. Hostia si začali vypracovávať pološance. V 76. minúte sa však po dorážke v päťke domácich presadil Püšpöky. O pár minút neskôr opäť úradoval tento hráč, ktorý prekonal Polónyho v bráne Kováčovej po peknej strele. Dráma sa však nekonala, domáci Fiľakovčanov už k ničomu nepustili a zaslúžene ubránili jednogólový náskok a tešili sa z ďalších troch bodov.

Ostatné výsledky 6. kola: Zvolen – Námestovo 1:0, Čadca – Martin 1:3, R. Sobota – Bánová 1:1, Rakytovce – Krásno 2:3, Žarnovica – Lučenec 1:3, O. Veselé – L. Štiavnica 3:0, L. Hrádok – Kalinovo 1:2

1. Martin 6 5 1 0 23:5 16

2. Bánová 6 4 1 1 11:4 13

3. Kalinovo 6 4 1 1 8:6 13

4. Kováčová 6 4 0 2 13:9 12

5. Zvolen 6 4 0 2 6:6 12

6. Fiľakovo 6 3 1 2 12:6 10

7. L. Hrádok 6 3 1 2 10:7 10

8. O. Veselé 6 3 1 2 8:7 10

9. Lučenec 6 3 1 2 8:8 10

10. Krásno 6 2 2 2 7:10 8

11. Námestovo 6 2 1 3 5:6 7

12. Rakytovce 6 1 2 3 8:10 5

13. L. Štiavnica 6 1 1 4 7:12 4

14. Čadca 6 1 0 5 3:11 3

15. R. Sobota 6 0 2 4 5:11 2

16. Žarnovica 6 0 1 5 2:18 1

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Príbelce 2:2 (0:0)

Góly: 57. Marcinek, 90. Zachar – 38. Hriň, 48. M. Kurák (11 m). ŽK: 3 – 5. Rozhodoval: Horný, 150 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Miklian, Purdek (75. Zachar), M. Bariak, Melich (82. Poduška), Šufliarsky (52. Bambura), Slosiarik, Paprčka, Hanes (83. Gombala), Malček, Marcinek

Pod Poľanou sa hral bojovný zápas z oboch strán. Lepší úvod mali domáci, ktorí si vytvorili dve zaujímavé šance, ale ani jedna z nich sa neujala. Hostia sa spoliehali najmä na brejky. V závere prvého polčasu udreli Príbelce, peknou strelou sa prezentoval Hriň. V úvode druhého dejstva ušiel hosťujúci Kurák po ľavej strane, Hriňová zatiahla ručnú brzdu v pokutovom území. Samotný faulovaný futbalista penaltu premenil – 0:2. Domácich nepriaznivý vývoj nezlomil, v 57. minúte znížil Marcinek. Spartak prevzal iniciatívu, vytváral si šance, ale gólmana hostí sa im nedarilo prekonať. Vytúžený gól Hriňovej prišiel až v záverečnej minúte zápasu, keď sa ujala prudká bomba Zachara. V nastavenom čase si domáci vypracovali ešte niekoľko šancí, ale stav sa už nemenil. Deľba bodov je v konečnom dôsledku zaslúžená.

Poltár –Detva 2:2 (2:1)

Góly: 16. CharlesChibueze (11 m), 26. Fungáč – 2. Matović(11 m), 90. Sekereš. ŽK: 5 – 5. Rozhodoval: Konček, 230 divákov.

Detva: Bašić – Stanković, Sekereš, Ilić, Jedlička, Berkeš, Matović, Rapčan, Tužinský, Šťastný (46. Jaloviar), Škopík

Detva mala raketový štart do zápasu, v 2. minúte premenil pokutový kop Matovič. Domáci vyrovnali taktiež z penalty. Pekný prienik domácich zastavila Detva až faulom. Z bieleho bodu sa nemýlil Charles Chibueze. Domáci prevzali iniciatívu, Fungáčovo sólo skončilo len na brankárovi hostí. V 28. minúte sa už ten istý hráč presadil, keď umiestnil loptu k žrdi – 2:1. Po zmene strán mal Poltár niekoľko brejkov, ktoré sa gólom neskončili. V 76. minúte Detva opäť kopala penaltu, ale Matoviča vychytal domáci gólman. Hostia sa tešili napokon z vytúženého bodu, ktorý zariadil v nadstavenom čase po centrovanej lopte Sekereš.

Tornaľa –Pliešovce 1:0 (1:0)

Gól: 42. Nyiri. ŽK: 4 – 6. ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Legíň, 200 divákov.

Pliešovce: Sekula – Draxler, Kouřil, Malatinec, Homola, Záchenský (78. Rell), Hradňanský, Kudlík, Hraško (37. Grajciar), Vreštiak, Jamnický

Pliešovce mali lepší vstup do zápasu, prvú šancu mal Hraško, ale domáci brankár jeho pokus zázračne kryl. V 15. minúte domáci Migalvic triafa vedľa. Následná šanca Tatrana sa skončila na pozornom brankárovi Tornale. V 41. minúte Duczman centroval loptu, ktorú pätičkou do brány umiestnil Nyiri – 1:0. Pliešovce mohli vyrovnať o dve minúty, ale Kouřil namieril len do brvna. Domáci hrali od 50. minúty bez vylúčeného Betíka. Pliešovce mali síce početnú výhodu, ale útoky sa striedali na oboch stranách. Bližšie k výhre mali hostia z Pliešoviec, ale Tornaľa s vypätím všetkých síl udržala najtesnejšie víťazstvo.

Ostatné výsledky 6. kola: Šalková – Č. Balog 3:2, Tisovec – Hajnáčka 4:1, Podkonice – S. Ďarmoty 5:1, Badín – Medzibrod 2:0

1. Tisovec 6 6 0 0 19:4 18

2. Podkonice 6 5 0 1 26:7 15

3. Pliešovce 6 4 0 2 10:8 12

4. Hriňová 6 3 2 1 7:3 11

5. S. Ďarmoty 6 3 1 2 17:16 10

6. Šalková 6 3 0 3 16:14 9

7. Príbelce 6 2 3 1 10:9 9

8. Badín 6 2 1 3 10:5 7

9. Tornaľa 6 2 1 3 6:12 7

10. Č. Balog 6 2 0 4 20:13 6

11. Medzibrod 6 1 1 4 3:11 4

12. Hajnáčka 6 1 1 4 9:21 4

13. Detva 6 1 1 4 5:25 4

14. Poltár 6 0 3 3 8:18 3

V. liga skupina C

B. Štiavnica – Lieskovec 2:2 (1:2)

Góly: 31. Hudák, 49. Kminiak – 34. vlastný, 42. Hámorník. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Vallo, 80 divákov.

Lieskovec: Kubajda – Pet. Kováč, Šimšík, Vronský, Sudimak, Trnavský, Vrbovský, Hámorník, Golian (90. Pav. Kováč), Kováčik (61. Borgoň), Vrana