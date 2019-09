Matematika mu celkom šla, slovenčina nie. Rozhovor s brankárskou jednotkou HKM Zvolen

Tomáš Tomek verí, že sa mu bude dariť a že bude užitočný pre tím.

5. sep 2019 o 14:28 Stanislav Černák

V rozhovore s Tomášom Tomekom sa dočítate aj: - o letnej príprave HKM Zvolen - o trende vysokých gólmanov - o živote vo Zvolene - o tom, akým bol žiakom - o jeho brankárskej maske

ZVOLEN. Pred uplynulým ročníkom získalo vedenie HKM Zvolen zo Žiliny brankára Tomáša Tomeka. V základnej časti odchytal 27 zápasov s priemerom 2,16 onkasovaného gólu na zápas a s 92,5 percentnou úspešnosťou zákrokov.

Vždy keď sa Tomek postavil do brány, predvádzal spoľahlivé a kvalitné výkony. V play off však už kryl chrbát Kanaďanovi Skapskimu.

Do novej sezóny vstúpi brankár s reprezentačnými skúsenosťami ako jednotka. Prinášame vám rozhovor s novou zvolenskou jednotkou.

Na úvod sa vrátim k vlaňajšej sezóne. V podstate ste boli dvojka za Kanaďanom Skapskim. Avšak, keď ste sa dostali do brány, podávali ste výborné výkony. Nemrzí vás s odstupom času, že ste nedostali viac príležitostí?

- Pred uplynulou sezónou sme mali dohodu, že v základnej časti budeme mať rozdelené zápasy zhruba 50 na 50. V play off sa rozhodli pre Skapskeho. Mne neostávalo nič iné, iba to rešpektovať. Samozrejme, mrzelo ma to, že som si nezahral play off, ale tá sezóna je už za mnou, dívam sa do budúcnosti.

Tentokrát tvoríte dvojičku s Jurajom Hollým. Ako spolu vychádzate?

- Predtým sme sa osobne nepoznali, iba sme vedeli o sebe, že kto kde hral. S Ďurom vychádzame super, funguje to.

Ako ste spokojný s letnou prípravou?

- Zatiaľ je to v pohode. Trénujeme, pracujeme, pripravujeme sa na nový ročník. Snáď do novej sezóny dobre vkročíme.

Klub sa netají vysokými ambíciami, ani tým, že bronz z vlaňajška bol sklamaním. Dá sa hovoriť pred sezónou o tom, či má Zvolen káder na majstrovský titul?

- Liga bude v tejto sezóne dosť vyrovnaná. Treba sa zodpovedne pripraviť, pretože ciele máme najvyššie.

Čo hovoríte na kolektív HKM Zvolen? S kým najlepšie vychádzate?

- Vymenilo sa až 15 hráčov, takže to je veľa na jeden tím. Musíme sa zohrať, sadnúť si aj po ľudskej stránke. Môžeme len dúfať a veriť, že vytvoríme výborný kolektív a že si sadneme na ľade i mimo neho.

Ešte z pôsobenia v Žiline ste zvyknutý na väčšiu porciu zápasov, ktorá by vám v tejto sezóne mala byť dopriata. S akými ambíciami vstupuje Tomáš Tomek do nového ročníka?

- Dúfam, že sa mi bude dariť, že budem užitočný a prospešný pre tím. Veľakrát som bol v takejto pozícii, takže nie je to pre mňa nič nové.