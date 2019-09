Regionálny futbal v kocke: Podrobné spravodajstvo od IV. ligy po II. triedu

Detva zaskočila favorizovanú Hriňovú, v piatej lige nebodoval nik z našich. Látky s derú v tabuľke vyššie a vyššie.

2. sep 2019 o 11:02 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Poltár 3:2 (1:1)

Góly: 20. Malatinec, 58. vlastný 78. Jamnický – 1. Fungáč, 73. Sobota. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Kováč, 150 divákov.

Pliešovce: Sekula – Draxler, Kouřil, Vilhan (52. Grajciar), Malatinec (90. Rell), Záchenský (65. Bobor), Hradňanský, Benedik, Vreštiak, Kudlík (88. Polaček), Jamnický

Mohlo by vás zaujímať Kto je najstarším hráčom či rozhodcom? Zaujímavosti z ObFZ Zvolen Čítajte

Domácich trápia dlhodobejšie zranenia, a tak tréner Žigmund musel improvizovať. Poltár šiel do vedenia hneď na začiatku zápasu, krásnou strelou sa prezentoval Fungáč – 0:1. Domáci sa nevzdávali, chceli otočiť vývoj stretnutia. Prvá desaťminútovka bola zo strany Tatrana ustráchaná, ale potom si už domáci začali vytvárať šance. Aj keď viaceré z nich ostali nevyužité, presadiť sa nedokázal Vilhan ani Kudlík. V 20. minúte vyrovnával na 1:1 Malatinec priamo z rohu. Do prestávky mali domáci hráči Vreštiak a Kudlík ďalšie šance, ktoré však zahodili.

Po zmene strán bola na Pliešovciach badateľná túžba a vôľa po víťazstve. Hostia bránili pozorne a vyrážali do brejkov. V 58. minúte udreli domáci znova po rohu, loptu si tentokrát za svoj chrbát zrazil gólman hostí – 2:1. Tatran sa zameral na bránenie, lenže ani hostia neskladali zbrane. V 73. minúte sa hostia ocitli v ojedinelej šanci, hlavičkový súboj vyhral Sobota a bolo vyrovnané. V 78. minúte domáci zahrávali opäť roh, po ktorom pekne zakombinovali, na konci akcie bol Jamnický – 3:2.

Pliešovce tak mali vysokú efektívnosť, ktorá spoločne s chcením rozhodla zápas v prospech domácich.

Detva – Hriňová 1:0 (0:0)

Góly: 54. Matović. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Valentýni, 150 divákov

Detva: Bašić – Stanković, Sekereš, Ilić, Jedlička, Berkeš (89. Jaloviar), Matović, Rapčan, Karásek, Mičo, Kalný

Hriňová: Vreštiak – Miklian, Purdek (85. Zachar), Melich, M. Bariak, Slosiarik, Paprčka, Malček (46. Marcinek), Pohorelec, Šufliarsky, Hanes (72. Jablonský)

Podpolianske derby malo jasného favorita. Hostí z Hriňovej, ktorí ešte neprehrali. Naopak, domácim patrila posledná priečka s hrozivým skóre. Avšak na ihrisku to tak vôbec nevyzeralo. Hriňovčania pôsobili odovzdaným dojmom, chýbala im vôľa i nasadenie. Hostia si nedokázali vytvoriť žiadnu šancu. A domáci vycítili svoju šancu. Dobre kombinovali, boli behavejší. V 54. minúte prišla odmena. Hostia chybovali v obrane, lopta sa dostala ku Matovičovi, ktorý trafil pekne popri tyči do horného rohu Vreštiakovej brány. Detvania si svoj náskok už do záverečného hvizdu ustrážili. V derby sa tak zrodilo prekvapenie, výkon Hriňovej bol sklamaním. Domáci sa tak odlepili z dna tabuľky, hostia inkasovali vôbec prvý gól v prebiehajúcej sezóne, ktorý znamenal ich prvú prehru v súťaži.

Ostatné výsledky 5. kola: Medzibrod – Tornaľa 1:0, Badín – Tisovec 0:1, Príbelce – Podkonice 2:3, S. Ďarmoty – Šalková 5:1, Č. Balog – Hajnáčka 10:2

1. Tisovec 5 5 0 0 15:3 15

2. Podkonice 5 4 0 1 21:6 12

3. Pliešovce 5 4 0 1 10:7 12

4. S. Ďarmoty 5 3 1 1 16:11 10

5. Hriňová 5 3 1 1 5:1 10

6. Príbelce 5 2 2 1 8:7 8

7. Č. Balog 5 2 0 3 18:10 6

8. Šalková 5 2 0 3 13:12 6

9. Badín 5 1 1 3 8:5 4

10. Medzibrod 5 1 1 3 3:9 4

11. Tornaľa 5 1 1 3 5:12 4

12. Hajnáčka 5 1 1 3 8:17 4

13. Detva 5 1 0 4 3:23 3

14. Poltár 5 0 2 3 6:16 2

V. liga skupina C

Lieskovec – Hrochoť 0:1 (0:0)

Gól: 47. Poničan. ŽK: 2 – 6, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Kaliňák, 150 divákov.

Lieskovec: Kubajda – P. Kováč (50. Krkoš), Sylvester, Borgoň (73. Marunčiak), Šimšík (46. Vrana), Vronský, Sudimak, Trnavský, Vrbovský, Hámorník (67. Kováčik), Golian (63. Matúš)

Hrochoť prišla do Lieskovca hrať zo zabezpečenej obrany a na rýchle protiútoky, čo sa jej darilo počas celého zápasu. Domáci nevyužili v prvom polčase dve veľmi dobré príležitosti. Hostia mali taktiež dve nebezpečné šance z protiútokov. Hosťom vyšiel úvod druhého dejstva. Hrochoť zahrávala štandardnú situáciu, k odrazenej lopte sa v 47. minúte dostal Poničan, ktorý rozhodol o osude stretnutia. Od tohto momentu hostia bránili najtesnejší náskok s desiatimi hráčmi na vlastnej polovici, na čo nedokázal Lieskovec nájsť recept a presadiť sa cez prehustenú obranu hostí. Navyše Hrochoť dokázala podržať loptu na svojich kopačkách v dôležitých momentoch, a tak si z Lieskovca odviezla tri body.

Jakub – Krupina 3:1 (2:1)

Góly: 22. Klinec, 26., 72. Kútik (1 z 11 m) – 4. Augustín. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Sikora, 80 divákov.

Krupina: Rabota – Turan (46. Petrovský), Bohuš, Augustín, Selecký, Babiak (46. Strhársky), Boháčik, Ližbetin, M. Valica, Murín (46. Dedok), A. Valica (76. Križan)

Diváci, ktorí zavítali do Jakuba na zápas domácich proti Krupine, videli výborný zápas z obidvoch strán. Skóre otvoril už v 4. minúte hosťujúci Augustín. V 22. minúte vyrovnal Klinec a o štyri minúty neskôr otočil stav na 2:1 pre domácich Kútik. Góly do siete Krupiny padli po dvoch individuálnych chybách v radoch hostí. Domáci mali potom niekoľko sľubných príležitostí, no Krupinu podržal brankár Rabota, ktorý chytil dve čisté gólové šance. Dobrým výkonom sa napriek pokročilému veku prezentoval aj domáci Štrba. Aj Krupina zatlačila, ale ich nádeje zmarila 73. minúta, keď rozhodca nariadil pokutový kop pre domácich, ktorý premenil Kútik.

Selce – D. Niva 7:1 (5:0)

Góly: 4. Klačan, 34. M. Mesík, 38. Radoš, 42. Považanec, 45. Kľačan, 49. Číž, 87. Túry – 60. Babiak. ŽK: 0 – 3. Rozhodoval: Bálint, 200 divákov.

D. Niva: Vilhan – Žiga, Hrčka, Cibuľa, M. Kucbel, Kyslý, Plichta, J. Kucbel (46. Ziman), Molnár, Babiak (63. Doboš), Lacko