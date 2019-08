Kedysi bol med jedinou sladkou pochutinou

Oslavujú sto rokov. V minulosti to bol veľký Veľkoslatinský okres.

30. aug 2019 o 19:38 Ľubica Mojžišová

VÍGĽAŠ. Jeden šéfuje profesionálnym hasičom na Letisku Sliač, druhý zvolenskej smetiarskej firme Marius Pedersen. Jána Bartka a Jozefa Pivku spája nielen vášeň pre včelárstvo, ale aj ochota venovať svoj voľný čas povinnostiam v Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov Vígľaš.

Jej predchodcom bol včelársky spolok v chotári Veľkej Slatiny, ktorý je najstarší v regióne a rovnako ako celoslovenský zväz oslavuje storočnicu. Výročie si pripomenuli v nedeľu (25. 8.) vo Vígľaši slávnostným stretnutím spojeným s oceňovaním.

Včely boli na Zemi už pred 100 miliónmi rokov, pričom človek – Homo sapiens – sa objavil len pred 2,5 miliónmi rokov. Pripravili nám teda prírodu na Zemi tak, aby sme aj my ľudia mohli na nej prosperovať. Väčšina z nás však vie iba to, že má žihadlo, štípe a nosí sladký med.

„Málokto si na prvé počutie uvedomí, že včela medonosná má v kolobehu prírodného života veľmi dôležité postavenie,“ hovorí Ján Bartko, ktorý je predsedom vígľašskej organizácie.

Nikdy sa neskazí

„Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych a divo rastúcich rastlín. Bez jej opeľovania by malo asi 20-tisíc druhov rastlín, čo je asi 86 percent rastlinných druhov na celej Zemi, problém rozmnožiť sa a existovať. Tým by sa zmenili prírodné podmienky do takej miery, že by bola vážne ohrozená aj existencia ľudstva,“ ozrejmuje.

„Väčšina ovocia, zeleniny, orechov, slnečnice, cibule, kapusty, mandlí, citrusových plodov a bobúľ je opeľovaných včelami. Včely sú v prvej línii potravinového reťazca a udržujú pri živote tiež divé vtáky a zvieratá, ktoré sa živia semenami a plodmi rastlín,“ pripomína.