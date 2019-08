Tréner Zvolena Podkonický: Prial by som si, aby fanúšikovia hnali hráčov k parádnym výkonom

Štart nového ročníka Tipsort ligy sa neúprosne blíži. Vyspovedali sme hlavného trénera HKM Zvolen Andreja Podkonického.

28. aug 2019 o 16:22 Stanislav Černák

V rozhovore s trénerom Andrejom Podkonickým sa dočítate: - o letnej príprave HKM - o silných stránkach novotvoriaceho sa kolektívu - o voľbe kapitána - o odchode Michala Chovana - o návrate Slovana do našej najvyššej súťaže - ale aj o želaní trénera, aby chodilo na domáce zápasy čo najviac fanúšikov

V každom tipsportligovom klube v súčasnosti vrcholí letná príprava na novú sezónu. HKM Zvolen nie je výnimkou.

Zavítali sme na tradičný tenisový turnaj hokejistov HKM Cup a porozprávali sa s hlavným trénerom Andrejom Podkonickým.

Letná príprava sa blíži ku koncu. Odohrali ste prípravné zápasy aj s takými súpermi ako Vladivostok či Pardubice. Zhodnoťte ju.

- Príprava pokračuje dobre. Hrali sme proti kvalitným mužstvám, tak sme to aj chceli, aby nás preverili kvalitní súperi. Najmä zápas proti Pardubiciam nám ukázal veľa vecí, aj to, na čom máme ešte pracovať. Samozrejme, je to len príprava, ale mužstvo je kompletné, takže od začiatku pracujeme na tom, aby sme na sezónu boli čo najlepšie pripravení.

Do kádra prišlo 15 nových hráčov. Ktorá z posíl sa vám najlepšie javí?

- Nechcem to hodnotiť individuálne. Je tu 15 nových hráčov, chvíľu potrvá pokým dáme dokopy celý herný systém. Tím bude kvalitný. Káder sme zostavovali, aby sme sa pohybovali medzi špičkou. Dúfam, že posily ukážu to, čo od nich čakáme.

V hokeji je dôležitá sila kolektívu. Ako sa vám javí ten váš novozložený?

- Kolektív vyzerá byť v pohode. Samozrejme, prišlo veľa nových hráčov a patria sa bude tvoriť počas celej sezóny. Sila kolektívu sa ukáže až počas súťažných zápasov. Teraz je to ťažko povedať, uvidíme, keď sa dostaneme do krízových situácií.

V čom bude sila HKM a naopak, kde vidíte ešte slabiny?

- Obrana bude oproti minulej sezóne lepšia. Samozrejme, musíme ešte zlepšiť hru v obrannom pásme, ale na tom pracujeme. Je to stále ešte príprava, všetky taktické veci doladíme. Budeme sa teda snažiť stavať na silnej obrane. Síce nám odišlo veľa hráčov, ktorí strieľali góly, ale verím, že strelci, ktorí prišli ich nahradia a budeme stále útočné mužstvo a budeme dávať veľa gólov. V minulej sezóne sme dostali najmenej gólov a na to chceme nadviazať. Opäť máme dvoch kvalitných brankárov, takže aj to je plusom. Mužstvo je vyskladané dobre, len musí hrať.

Po nadchádzajúcej bronzovej sezóne ostali v tíme ťahúni Špirko, Handlovský, Drgoň. Prišli zaujímaví zámorskí hráči, ale aj skúsení Slováci ako obranca Švarný či útočník Preisinger. Máte už aspoň v hlave jednotlivé formácie?