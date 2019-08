Regionálny futbal: Kováčová víťazne, Hriňová stále nezdolaná, H. Nemce už druhé

Prinášame vám tradičný futbalový servis z uplynulého víkendu z našich trávnikov. Výsledky, zostavy a komentáre od tretej ligy po druhú triedu.

26. aug 2019 o 10:50 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Kalinovo 3:0 (1:0)

Góly: 15. Čákovský, 58. Kurta, 67. Duda. ŽK: 4 – 3. Rozhodoval: Legíň, 328 divákov.

Kováčová: Polóny – Majerčík, Čákovský, Skydan, Macuľa, Ríša (46. Turák), Duda (84. Fašang), Bordun (65. Obiechina), Giertl (80. Plavec), Turňa, Kurta (70. Flaška)

Od úvodného hvizdu mal nováčik tretej ligy na svojom ihrisku územnú prevahu. Hostia hrozili najmä zo štandardných situácií a vypracovali si jednu gólovú príležitosť, keď za obranu domácich unikol ich hráč, ale s jeho strelou si gólman Polóny poradil. Kováčová hrala kombinačný futbal, vzadu nerobila chyby – a to prinieslo úspech. V 15. minúte šiel Prameň do vedenia. Po štandardnej situácii bola na päťke hostí neprehľadná situácia, najlepšie sa zorientoval Čákovský a z voleja nedal hosťujúcemu gólmanovi šancu – 1:0.

Domácim hráčom najviac robil problémy hosťujúci legionár Ribeiro. Ale po trénerových pokynoch v šatni ho dokázali domáci hráči už eliminovať. V úvode druhého polčasu sa chceli presadiť aj hostia, viac z hry mali však približne len 10 minút, počas ktorých nedokázali streliť gól. Iniciatívu potom opäť prebrala Kováčová. A to vyústilo aj do ďalších dvoch presných zásahov. V 58. minúte zvyšoval na 2:0 Kurta, v 67. minúte stanovil konečný výsledok Duda. Kováčová mala až do konca stretnutia hru pod kontrolou a zaslúžene dokráčala k zisku troch bodov.

Ostatné výsledky 4. kola: Rakytovce – Lučenec 1:0, Čadca – Námestovo 0:1, Krásno – L. Štiavnica 2:0, Žarnovica – Fiľakovo 0:2, O. Veselé – Martin 1:5, L. Hrádok – Bánová 0:2

1. Martin 5 4 1 0 20:4 13

2. Bánová 5 4 0 1 10:3 12

3. F iľakovo 5 3 1 1 10:3 10

4. L. Hrádok 5 3 1 1 9:5 10

5. Kalinovo 5 3 1 1 6:5 10

6. Kováčová 5 3 0 2 10:7 9

7. Zvolen 5 3 0 2 5:6 9

8. Námestovo 5 2 1 2 5:5 7

9. Lučenec 5 2 1 2 5:7 7

10. O. Veselé 5 2 1 2 5:7 7

11. Rakytovce 5 1 2 2 6:7 5

12. Krásno 5 1 2 2 4:8 5

13. L. Štiavnica 5 1 1 3 7:9 4

14. Čadca 5 1 0 4 2:8 3

15. R. Sobota 5 0 1 4 4:10 1

16. Žarnovica 5 0 1 4 1:15 1

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Pliešovce 2:0 (0:0)

Góly: 80. Marcinek, 86. Zachar. ŽK: 2 – 5. Rozhodoval: Holas, 200 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Miklian, Purdek, Melich, M. Bariak, Slosiarik, Paprčka, Pohorelec (84. Zachar), Šufliarsky (57. Malček), Hanes (76. Jablonský), Bambura (46. Marcinek)

Pliešovce: Sekula – Draxler, Grajciar (39. Záchenský), Kouřil (86. Valach), Vilhan, Malatinec, Homola, Benedik (86. Polaček), Hraško, Vreštiak, Jamnický

Pod Poľanou sa stretli v regionálnom derby dva tímy, ktoré v prebiehajúcom ročníku ešte neokúsili trpkosť porážky. Od začiatku zápasu však mali navrch domáci futbalisti. Pliešovce hrali zo zabezpečenej obrany a hrali na brejky. V prvom polčase si Spartak vytvoril viacero šancí, ktoré ale ostali nevyužité a do šatní odchádzali oba tímy za bezgólového stavu. Obraz hry sa nezmenil ani v druhom polčase. Hriňová si vypracovala viacero šancí, dokonca mala aj dva nájazdy, ale domáci hráči zahadzovali všetky príležitosti.

Streleckú smolu prelomil Spartak v 80. minúte, keď sa presadil Marcinek. Gólovú poistku pre domácich zabezpečil v 86. minúte Zachar.

V závere stretnutia pribúdala nervozita, Hriňová hrala bojovne, zvíťazila zaslúžene a udržala si neporaziteľnosť.

Podkonice – Detva 11:0 (5:0)

Góly: 4., 12., 29., 56. a 63. Kostúrik, 19. Kostúrik (z 11 m), 41. a 49. Markovič, 54. a 83. Baliak, 65. Sedliak. ŽK: 2 – 2. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Valíček, 180 divákov.

Detva: Bašić – Šťastný (79. Urban), Stanković, Ilić, Škopík, Matović, Rapčan, Sekereš, Karásek (76. Polónyi), Tužinský (55. Berkeš), Mičo (55. Jaloviar)

Od úvodu zápasu bolo jasné, kto bude pánom na ihrisku. Podkonice vyhrávali už v 19. minúte 3:0 a hostia boli zrelí na uterák. Navyše od 27. minúty hrali bez vylúčeného Škopíka. Domáci pridali ešte ďalšie dva presné zásahy. Po zmene strán spustili Podkonice gólový uragán, ktorý sa zastavil na jedenástich kúskoch v sieti zdecimovanej Detvy.

Ostatné výsledky 4. kola: Šalková – Príbelce 2:3, Tisovec – Č. Balog 2:1, Hajnáčka – S. Ďarmoty 1:3, Poltár – Medzibrod 1:0, Tornaľa – Badín 2:1

1. Tisovec 4 4 0 0 14:3 12

2. Hriňová 4 3 1 0 5:0 10

3. Podkonice 4 3 0 1 18:4 9

4. Pliešovce 4 3 0 1 7:5 9

5. Príbelce 4 2 2 0 6:4 8

6. S. Ďarmoty 4 2 1 1 11:10 7

7. Šalková 4 2 0 2 12:7 6

8. Badín 4 1 1 2 8:4 4

9. Hajnáčka 4 1 1 2 6:7 4

10. Tornaľa 4 1 1 2 5:11 4

11. Č. Balog 4 1 0 3 8:8 3

12. Poltár 4 0 2 2 4:13 2

13. Medzibrod 4 0 1 3 2:9 1

14. Detva 4 0 0 4 2:23 0

V. liga skupina C

H. Nemce – Selce 4:2 (2:1)

Góly: 22. Pařenica, 36. Sudimák, 60. a 85. TranAnh – 4. a 75. Koctúr. ŽK: 5 – 3, Rozhodoval: Majerčík, 200 divákov.

H. Nemce: Pavlenda – Sádovský, Palkovič, Vaškor (35. Vachalík), Stankovič, Kocka (23. Šnek), Anh, Sudimák, Troiak, Rerich, Pařenica

Hostia mali výborný vstup do zápasu, v 4. minúte ich poslal do vedenia Koctúr. Domácim sa podarilo ešte v prvom dejstve otočiť výsledok stretnutia. V 22. minúte najskôr vyrovnával Pařenica. H. Nemce museli vynútene striedať už v prvom polčase, ihrisko opustili dvaja zranení Kocka a Vaškor. V 36. minúte pridal druhý gól domácich Sudimák. Po zmene strán mali viac z hry hostia, ktorí sa nechceli zmieriť s nepriaznivým vývojom zápasu. Paradoxne, góly strieľali Nemčania. V 60. minúte zvyšoval na rozdiel dvoch gólov pekným gólom Tranh Anh. V 75. minúte znižoval za Selce opäť Koctúr. V zaujímavom závere sa po peknej akcii znova presadil Tranh Anh. Hostia mali viacero sľubných príležitostí, ktoré však nedokázali využiť. Domáci sú tak na výbornom druhom mieste v tabuľke. Aj keď nebyť kontumácie z prvého kola, mohli mať plný bodový zisk.

D. Niva – Jakub 1:3 (0:0)

Góly: 72. Doboš – 50. Mišány, 51. Klinec, 88. Kútik (11 m). ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Kuchárský, 150 divákov.