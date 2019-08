Bedmintonista Simeon Suchý sa pripravuje na európsky šampionát

BKK Sliač bude mať zastúpenie na európskom šampionáte.

23. aug 2019 o 17:21 (ms, sč)

SLIAČ. V poľskom meste Gniezno sa budú konať majstrovstvá Európy družstiev. V kategórii jednotlivcov do sedemnásť rokov sa predstavia aj Slováci. Našu krajinu budú reprezentovať štyria chlapci a štyri dievčatá, každý v dvoch disciplínach.

Reprezentačný tréner hráčov do sedemnásť rokov mal neľahkú úlohu vybrať tých najlepších a zaradiť ich do jednotlivých disciplín. Zo širšieho výberu reprezentantov, ktorí sa zúčastnili počas prázdnin na troch reprezentačných kempoch, vybral do dvojhry a štvorhy aj hráča z BKK Sliač - Simeona Suchého.

V Poľsku bude hrať 318 bedmintonistov z 39 krajín. Pre Simeona Suchého to bude istotne veľká skúsenosť, ktorá mu pomôže napredovať. Medzi európskou špičkou to však ľahké mať nebude.

Simeon Suchý sa s výbimkou dvoch týždňov svedomito pripravoval počas celých prázdnin. Každý deň absolvoval dvojfázové neľahké tréningy, kde si otestoval svoju výkonnosť aj s hráčmi zo zahraničia.