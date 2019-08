Najstarší krupinský kríž už čoskoro obnovia

O dotáciu mesto požiadať nemohlo, na opravu sa vyzbierali najmä samotní Krupinčania.

22. aug 2019 o 19:39 Kristína Mindáková

KRUPINA. Mesto Krupina vyhlásilo v máji výzvu na dobrovoľné príspevky na reštaurovanie najstaršieho kamenného kríža.

Keďže kríž nepatrí medzi národné kultúrne pamiatky, vedenie mesta nemohlo požiadať o dotáciu, preto sa rozhodlo o pomoc poprosiť samotných obyvateľov.

Podľa historika a odborného pracovníka Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslava Lukáča sa v priebehu dvoch mesiacov podarilo vyzbierať viac ako štyritisíc eur.

Okrem rodákov, ktorí už v Krupine nebývajú, sa na podporu reštaurovania vyzbierali najmä Krupinčania.

Spolu s prvým darom od krupinskej rodáčky Júlie Dlouhej vo výške 2500 eur a darom rímskokatolíckej farnosti Krupina vo výške tisíc eur napokon získalo mesto na opravu kríža takmer osemtisíc eur.

Oprava odborným reštaurátorom sa dotkne stabilizácie uvoľnených kamenných častí, očistenia kameňa, vyhotovenia novej podstavy, zdvihnutia od súčasnej úrovne a zakonzervovania.

Ku krížu majú vzťah

„S opravou sa začne pravdepodobne v ateliéroch reštaurátora, to znamená, že sa kríž rozoberie a zreštauruje. Predtým, ako sa osadí na pôvodné miesto, sa aj to upraví tak, aby bol na osadenie pripravený aj najbližší terén. Takže reštaurovanie

a oprava sa bude týkať miesta, kde je kríž osadený a kamenných i kovových častí kríža,“ povedal Lukáč. Kríž, ktorý je v zlom stave, sa nachádza na križovatkách ciest – cesty smerujúcej z mesta na lazy a tej, ktorá vedie popri Krupinici.

„V minulosti to bola zastávka tých, ktorí chodievali z lazov. Pri tomto kríži dokonca lazníkov prekladali z vozov do truhly a do pohrebného koča, ktorý vlastnilo mesto. Preto je aj z tohto hľadiska zaujímavý a niektorí obyvatelia majú k nemu citový vzťah,“ vysvetľuje Lukáč.

Do roku 2016 pri ňom stáli dve lipy, jednu zlomil vietor.