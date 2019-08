Veľký futbalový servis: Kováčová prekvapila favorita, Pliešovce stále nestratili ani bod

Prinášame vám výsledky, zostavy a komentáre od tretej ligy po druhú triedu.

19. aug 2019 o 11:00 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Námestovo – Kováčová 0:3 (0:1)

Góly: 1. a 57. Kurta, 81. Duda. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Kuteľ, 100 divákov.

Kováčová: Polóny – Majerčík, Čákovský, Macuľa, Fašang, Ríša (66. Turák), Duda, Bordun (86. Marunčiak), Skydan, Giertl (78. Plavec), Kurta (76. Flaška)

Nováčik tretej ligy cestoval na zápas k favoritovi z Námestova. Prameň mal parádny štart do stretnutia. Hneď po rozohrávke v približne 5. sekunde prešiel Kurta pomedzi domácich obrancov a otvoril skóre tohto stretnutia. Námestovo sa z tohto rýchleho gólu nevedelo otriasť a Kováčová si vytvorila tlak. Hostia si vytvorili za polhodinu hry ďalšie štyri čisté šance, avšak premeniť sa im ich nepodarilo. Hostia hrali dobre v ofenzíve, domácich nepúšťali do brejkov, ani do tlaku. Domáci sa do hry vrátili až od nejakej 35. minúty, začali aktívnejšie napádať rozohrávku Prameňa, ale Kováčová to do polčasového hvizdu ustála. Dokonca v 40. minúte mala ďalšiu šancu, ktorú však opäť nepremenila. V druhom polčase chcela Kováčová dobre brániť a snažiť sa vyťažiť z prípadných brejkových situácií, aby sa nemusela báť o výsledok. A veruže to hosťom aj vyšlo. V 57. minúte Duda ušiel po čiare, pekným centrom našiel Kurtu, ktorý nožničkami zakončil krásnu akciu – 0:2. Hosťom sa po tomto momente hralo už ľahšie, avšak domáci sa nevzdávali a stále sa snažili o zvrat v zápase. Kováčová bola v defenzíve dobre organizovaná a stále hrozila brejkami. V závere stretnutia sa ešte raz presadili hostia. V 81. minúte Duda dobre čítal hru. Zachytil vysokú rozohrávku Námestova a z prvej vystrelil, čo domáci nečakali, pretože vzniklo nedorozumenie medzi brankárom a stopérom a bolo už 3:0 pre hostí. V záverečných minútach si Kováčová ešte pár šancí vypracovala, domáci hrozili už len zo štandardiek a skóre sa nemenilo. Okrem výkonu hostí treba pochváliť aj rozhodcovskú trojicu.

Ostatné výsledky 3. kola: R. Sobota – L. Hrádok 1:3, Martin – Žarnovica 4:0, Bánová – Čadca 3:0, Kalinovo – O. Veselé 2:1, L. Štiavnica – Lučenec 0:3, Fiľakovo – Krásno 4:0

1. L. Hrádok 3 3 0 0 8:2 9

2. Martin 3 2 1 0 11:2 7

3. Kalinovo 3 2 1 0 5:2 7

4. Fiľakovo 3 2 0 1 8:3 6

5. Bánová 3 2 0 1 6:3 6

6. Kováčová 3 2 0 1 6:3 6

7. O. Veselé 3 2 0 1 4:2 6

8. Zvolen 3 2 0 1 4:4 6

9. Lučenec 3 2 0 1 5:6 6

10. Námestovo 3 1 0 2 3:4 3

11. Čadca 3 1 0 2 2:6 3

12. Rakytovce 3 0 1 2 3:5 1

13. L. Štiavnica 3 0 1 2 2:7 1

14. Krásno 3 0 1 2 2:8 1

15. Žarnovica 3 0 1 2 1:8 1

16. R. Sobota 3 0 0 3 2:7 0

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Podkonice 2:1 (1:1)

Góly: 8. Kudlík, 73. vlastný – 1. Kostúrik. ŽK: 0 – 2, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Maslen, 200 divákov.

Pliešovce: Sekula – Palovič, Kouřil, Vilhan (89. Polaček), Malatinec (84. Bobor), Homola, Hradňanský, Benedik (87. Draxler), Kudlík, Hraško, Vreštiak

Tatran Pliešovce nenašiel premožiteľa ani v treťom kole. Domáci majú zranených viac hráčov, museli improvizovať v zostave. Hneď v úvodných sekundách udreli hostia, Kostúrik sa oprel do lopty a bol z toho pekný otvárací gól duelu. Pliešovce tento moment zaskočil na pár minút. Podkonice hrali takticky vyspelo, disciplinovane a organizovane. Po chvíli sa však domáci osmelili, začali hrať svoju hru a v 8. minúte vyrovnával Kudlík. Do polčasu si hráči Tatrana vytvorili ešte dve gólovky. Pohrozili aj hostia, ich tutovku však zlikvidoval domáci brankár Sekula. Do šatní tak šli mužstvá za nerozhodného stavu. V druhom polčase chceli domáci hrať trpezlivo a čakať na svoju šancu. Hostia však hrali veľmi dobre, mal tlak. Domáci však pozorne bránili a vychádzali zo zabezpečenej obrany. Pliešovce mali aj dve pološance, ale ani Vihlan, ani Kudlík neskórovali. Potom prišla 73. minúta, domáci nakopli loptu za obranu, hostia si však dali nešťastného vlastenca – 2:1. Vzápätí hrali bez vylúčeného Tkáča. Pliešovce kopali priamy kop, ale Malatinec v šanci neuspel. Tréner domácich si cení prístup hráčov k zápasu, dali do hry srdce a oduševnenie a bojovnosť. Remíza by bola zrejme spravodlivejšia, ale Pliešovce sa napokon tešili z troch bodov.

Medzibrod – Hriňová 0:1 (0:1)

Góly: 35. M. Bariak. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Škvarek, 200 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Melich, Purdek, Jablonský, M. Bariak, Slosiarik, Paprčka, Pohorelec, Šufliarsky, Hanes, Bambura

Domáci futbalisti z Medzibrodu novú sezónu nezačali ideálne, keď prvé dva zápasy nedokázali priviesť do víťazného konca a v tabuľke tak boli bez bodového zisku. Do zápasu proti Hriňovej tak išli s plným nasadením a odhodlaním konečne získať tri body. Bohužiaľ sa im to však nepodarilo. O výhre hostí rozhodol ešte v prvom polčase Bariak. Domáci sa síce snažili o vyrovnanie, ale hostia umnou hrou do konca stretnutia najtesnejší náskok už ustrážili a tešili sa tak z plného bodového zisku.

Detva – Šalková 2:6 (2:2)

Góly: 15. Mičo, 37. Sekereš – 29. Chovanec, 40. Dobrík, 55. a 81. Mikulec, 69. Libič, 75. Zimnikoval. ŽK: 2 – 0. Rozhodoval: Holas, 100 divákov.

Detva: Lakota – Ilić, Sekereš, Šťastný, Matović, Rapčan, Tužinský, Berkeš, Škopík, Stanković, Mičo

Detva privítala na svojom ihrisku hráčov Šalkovej. V prvom dejstve sa hral vyrovnaný zápas. Domáci otvorili skóre v 15. minúte zásluhou Miča. Netešili sa však dlho, za hostí vyrovnával už o 3 minúty Chovanec. Domáci šli opäť do vedenia, tentokrát bol úspešným strelcom Sekereš. Zopakovala sa situácia z prvej časti hry. Šalková vyrovnala opäť o 3 minúty zásluhou Dobríka. Po zmene strán sa viac už prejavili skúsenosti a dravosť Šalkovej. Postupne sa presadili dva razy Mikulec, Libič a Zimnikoval. Výsledok je pre domácich možno krutý, ale hostia vyhrali zaslúžene.

Ostatné výsledky 3. kola: Príbelce – Hajnáčka 1:1, Tornaľa – Tisovec 0:5, Badín – Poltár 6:0, Č. Balog – S. Ďarmoty (21.8.)

1. Tisovec 3 3 0 0 12:2 9

2. Pliešovce 3 3 0 0 7:3 9

3. Hriňová 3 2 1 0 3:0 7

4. Šalková 3 2 0 1 10:4 6

5. Podkonice 3 2 0 1 7:4 6

6. Príbelce 3 1 2 0 3:2 5

7. Badín 3 1 1 1 7:2 4

8. Hajnáčka 3 1 1 1 5:4 4

9. Č. Balog 2 1 0 1 3:1 3

10. S. Ďarmoty 2 0 1 1 3:5 1

11. Tornaľa 3 0 1 2 3:10 1

12. Poltár 3 0 1 2 3:12 1

13. Medzibrod 3 0 0 3 1:8 0

14. Detva 3 0 0 3 2:12 0

V. liga skupina C

Lieskovec – D. Niva 2:4 (0:1)

Góly: 59. Matúš, 77. Marunčiak – 42. a 57. Cibuľa, 72. Kucbel, 88. Kyslý (11 m). ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Kyseľ, 152 divákov.

Lieskovec: Kubajda – Kováč, Sylvester, Gajdoš, Borgoň (73. Marunčiak), Šimšík, Vronský, Matúš (79. Ivan), Trnavský, Golian (82. Schillinger), Vrbovský