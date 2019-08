Hrozivá povodeň brala so sebou všetko

Od katastrofickej udalosti ubehlo už 20 rokov.

20. aug 2019 o 9:57 Kristína Mindáková

KRUPINA. Deň, ktorý zmenil životy ľudí. „Všetko sa to udialo tak rýchlo. Snažili sme sa pomáhať, ako sa len dalo,“ zaspomínal na katastrofickú udalosť spred 20 rokov vtedajší primátor Krupiny Ján Hambacher.

„Stále mám pred očami rôzne osudy ľudí. Nikdy nezabudnem na staručkú pani, ktorú sme našli doma odrezanú od sveta. Nohu mala v sadre, ale, našťastie, podarilo sa jej nejakým spôsobom dostať na stôl.

Zapálila si sviečku, modlila sa a čakala, čo bude nasledovať. Keď sme prišli, plakala s hlavou v dlaniach,“ rozpráva na Dišpute o tisícročnej vode,

na ktorej si Krupinčania pripomenuli chvíle plné hrôzy z 13. júla 1999, keď časť mesta a okolie z neočakávaných silných zrážok zaplavil potok Krupinica.

Ten bral so sebou doslova všetko, čo mu prišlo do cesty. Sila vody dokonca potrhala betón i asfalt a niektoré domy zaplavila do výšky niekoľkých metrov.

Príbehy, ktoré dojímajú