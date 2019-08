Pekný futbal, ktorému chýbalo len gólové korenie. Zvolenčania získali bod

Futbalisti Zvolena vycestovali na zápas druhého kola do Liptovského Hrádku.

11. aug 2019 o 14:30 (mim)

L. Hrádok – Zvolen 0:0 (0:0)

ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Halfar, 220 divákov.

L. Hrádok: Vilček - Ončák (46. Filek), Žákovič, Lačarak, Laco, Kunzo, Ferenc, Hutník (62. Lukáč), Machaj, Kuzár, Janigloš

Zvolen: Mráz - Cavar, Bil, Kotora, Pavlík, J. Slovák (88. Valach), Neušel, V. Slovák (76. Valent), Tannhauser (55. Vávro), Suja (58. Antal), Psársky (90. Oboňa)

V uplynulom súťažnom ročníku Zvolenčania získali s L. Hrádkom 4 body. Na zápas druhého kola vycestoval zverenci trénera Foltána s celým 21-členným kádrom.

V úvode stretnutia si domáci zbytočne komplikovali situáciu v rozohrávke pred vlastným pokutovým územím a hráči MFK výborným napádaním získali loptu. Už v druhej minúte sa mohli po Psárskeho hlavičke tešiť Zvolenčania, no loptu v poslednej chvíli na bránkovej čiare skrotil aj so šťastím brankár Vilček.

Hostia stále aktívne narúšali rozvinutie akcií Liptákov, dominovali v osobných súbojoch, no cez pozornú prehustenú obranu sa nepresadili. Citeľne v zostave chýbal kanonier Hric, ktorý síce bol na lavičke, no do hry nezasiahol.