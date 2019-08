Drogy a zbrane v Hriňovej: Jedna osoba je už za mrežami

V súvislosti s prípadom v Hriňovej, o ktorom polícia informovala začiatkom týždňa, boli zadržané dve podozrivé osoby. 23-ročná Veronika zo Zvolena a 47-ročný Štefan z Detvy.

HRIŇOVÁ. V priestoroch rodinného domu boli pri procesných úkonoch nájdené rastliny rodu Cannabis, ktoré sú zaradené v zozname omamných látok.

Ďalej boli nájdené dlhé strelné zbrane a náboje, ktoré podľa zákona podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

Polícia našla aj marihuanu. (zdroj: polícia SR)

V uvedenej veci bolo vyšetrovateľom kriminálnej polície vo Zvolene začaté trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť, ale aj trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Vyšetrovateľ už vzniesol z uvedených skutkov obvinenie. 23-ročná žena čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti a 47-ročný muž je obvinený z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Obvinená bola zo zadržania so súhlasom prokurátora prepustená na slobodu. 47-ročného muža polícia po vykonaných úkonoch eskortovala priamo do výkonu trestu odňatia slobody, a to za inú trestnú činnosť, pre ktorú bol už aj odsúdený.