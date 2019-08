Tréner MFK Zvolen Miloš Foltán: Sme mladí a máme sny

Rozhovor s trénerom treťoligového MFK Zvolen pred štartom novej sezóny.

6. aug 2019 o 12:53 Stanislav Černák

ZVOLEN. MFK Zvolen začal v predchádzajúcom ročníku akýsi reštart. Do tímu prišiel tréner Miloš Foltán, ktorý do A-mužstva postupne zapracováva vlastných odchovancov.

Kým v minulej sezóne pôsobili v MFK približne štyria odchovanci, v aktuálnom ročníku ich bude 14. Pred štartom nového ročníka Tipos III. ligy Stred sme vyspovedali príjemne naladeného hlavného trénera Miloša Foltána.

Skúsme sa v stručnosti vrátiť k letnej príprave. Na čo ste sa v nej najviac zameriavali a čo vám pred štartom novej sezóny ukázala?

– V letnej príprave sme sa zameriavali hlavne na to, aby nám káder po dlhšej dobe ostal pokope. Čo veruže pre MFK Zvolen zvyčajné nebolo. To bola naša priorita.

Prestávka bola krátka. Po dvojtýždňovej pauze sme začali prípravu tradičným turnajom v Priechode. Od tohto turnaja sme začali trénovať každý deň. Tréningový cyklus sa končil vždy víkendovým zápasom.

V hre chceme aj naďalej stavať na organizovanej defenzíve a rýchlych protiútokoch, pretože nemáme až takú kvalitu v útočnej činnosti. Každý gól, ktorý dáme, si musíme o to viac vážiť a o to viac sa musíme snažiť, aby sme ich nedostávali. To nám potvrdila aj príprava. Konfrontácie s tre-ťoligistami zo skupiny Západ nám dali presný obraz toho, ako na tom sme. Ale aká bola príprava. sa vždy ukáže až po prvom kole.

Ako to vyzerá s posilami? Kto prišiel a kto odišiel?

– Máme veľmi mladé mužstvo s vekovým priemerom do 22 rokov, ale pomaly zreje. Chceli sme ponechať základ kádru, ktorý bol silný. Zranil sa síce brankár Lehocký, ale veľmi plnohodnotne ho v bráne zastúpil Mráz. Stred obrany a celé mužstvo výborne diriguje Igor Kotora, v zálohe sa ako dobrý dispečer javí Neušel a v útoku strelec Erik Hric. Na to sme nalepili mladé pušky, ktoré prišli z dorastu – Slovák, Oboňa a Suja. Vrátili sa nám kmeňoví hráči Tanhauser aj Valach. Toto sú pre nás v rámci tvorby kádra najpodstatnejší hráči.

Miloš Foltán. (zdroj: Miloš Masarik)

Rasťo Pepich skončil ako hráč, pri mužstve ostal ako kondičný tréner. Skončili aj Jurášek a Kurej. Boli nahradení kmeňovými hráčmi Zvolena, čo je pre nás aj ekonomicky výhodnejšie riešenie. Pracujeme na tom, aby sme dotiahli na hosťovanie Vavra a Orsága. Podarilo sa vybaviť prestupy kľúčových opôr tímu Neušela, Hrica a nakoniec ešte aj Mráza. On bude na začiatku súťaže našou jednotkou.

Keď sme spomenuli brankársky post, ako to teda vyzerá so zranením brankára Lehockého?

– Tri kolá pred koncom uplynulého ročníka sa Lehocký zranil v zápase so Žarnovicou, kde si natiahol slabiny, ihrisko opustil na nosidlách. Takéto zranenie sa dlho lieči, takže ťažko povedať dokedy bude Lehocký maródovať. Vo futbale je to tak. Šťastie jedného, nešťastie druhého. A momentálne tým, že nie je Lehocký k dispozícii, šancu prejaviť sa dostal Mráz. Ukázal, že môže byť pre nás tiež kľúčovým hráčom. Počas uplynulej sezóny takmer po celý čas čakal na lavičke na svoju šancu a teraz sa jej chopil. Takže, návrat Lehockého nechceme uponáhľať, pokiaľ nie je úplne fit. A keď už bude zdravý, bude si musieť stratenú pozíciu znova vybojovať. Zranený je aj Totkovič, ktorý sa tiež zrejme vráti do súťažného kolotoča až v septembri. Síce nemáme k dispozícii všetkých hráčov, ale v dobrom svetle sa nám javia iní.

S akými ambíciami vstupuje Zvolen do novej sezóny?

– Nehľadali sme hotových hráčov, snažili sme sa káder udržať a doplniť. V minulej sezóne sme skončili na horných pozíciách a bude sa od nás očakávať viac ako v predchádzajúcej sezóne.