Stagnujete v práci? Študujte MBA. Teraz aj online

Študujte MBA odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

6. aug 2019 o 10:06

(Zdroj: Business Institut EDU a.s. )

Množstvo ľudí uvažuje o zmene kariéry, nielen kvôli lepším platovým podmienkam, ale aj kvôli sebe.

Ak cítite, že stagnujete a vaša práca vám okrem steteotypu už nič nedáva, alebo ste aj napriek vašej pracovej výkonnosti neboli povýšení už roky, práve pre vás je vhodné štúdium.

Nemáme však na mysli klasické vysokoškolské štúdium alebo rekvalifikačné kurzy. Do povedomia sa k nám hlavne z Českej republiky dostáva štúdium MBA, ktoré je populárne a rozšírené už v mnohých krajinách a v Čechách sa teší obrovskej popularite.

Získajte titul MBA

Business Institut EDU a.s. poskytuje toto manažérske vzdelanie už niekoľko rokov.

Master of Business Administration, alebo MBA predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na prehĺbenie znalostí v odbore management a predovšetkým na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností. T

Tento program je primárne určený uchádzačom s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa usilujú využiť znalosti vo svojej profesijnej praxi.

Na rozdiel od klasickej výučby na vysokej škole, je štúdium MBA hlavne o praxi, praktických poznatkoch a rozvoji praktických zručností.

Asi snáď najväčším rozdielom je, že štúdium MBA nepriebieha klasicky v škole každý deň niekoľko hodín, ale väčšina výučby prebieha v poobedných hodinách, alebo cez víkend.

Aj online štúdium

Novinkou na Business Institute je ale online štúdium, ktoré sa od svojho vzniku teší obrovskej popularite. Len si to predstavte. Máte chvíľku voľna, cestujete, alebo relaxujete a školu máte vo svojom počítači, alebo tablete so sebou. Študovať tak môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek, pretože štúdium je 100% online.

Nielenže máte so sebou všetky materiály vo vašom konte, dokonca máte so sebou aj knižnicu s viac ako 4000 titulmi, možnosť online konzultácie s lektorom, či prostredie pre komunikáciu so svojimi virtuálnymi spolužiakmi.

Na výber sú 4 online programy, ktoré sú zrovnateľné s klasickým MBA štúdiom. Na výber je štúdium obchodu, zdravotníctva, strategického managemerntu a chýbať nemôže ani obľúbený marketing a reklama.

Štúdium na Business Institute trvá jeden rok a zakončuje sa obhajobou záverečnej práce. Po úspešnom absolvovaní je študentovi udelený titul MBA, ktorý je akýmsi dokladom jeho manažérskych vedomostí a zručností. Absolventi s týmto titulom sú veľmi žiadaní a pre personalistov sú jasnou voľbou.

S rozhodnutím študovať MBA krok vedľa rozhodne neurobíte. V mnohom získate, či už v kariére, ale aj v osobnom živote. Onlina forma štúdia vám nebude brániť ani vo vašej doterajšej kariére a rozhodne kvôli nemu nemusíte obetovať svoj voľný čas, či svoju rodinu a záujmy. Proste študujete kedy vy chcete.

Zaujalo Vás online štúdium MBA a radi by sa sa dozvedeli viac. Navštívte webové stránky Business Institutu, kde sa dozviete všetky informácie. Kedy môžete zahájiť štúdium? Predsa kedykoľvek a kľudne aj hneď.