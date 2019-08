Futbalový servis: Výsledky, zostavy a komentáre od tretej ligy po druhú triedu

Počas uplynulého víkendu odštartovala nový futbalová sezóna 2019/2020. Mapujeme prvé kolá v regionálnych súťažiach.

5. aug 2019 o 11:29 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

R. Sobota – Kováčová 0:2 (0:1)

Góly: 43. Giertl, 71. Turňa. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Holas, 200 divákov.

Kováčová: Polóny – Plavec, Macuľa, Čákovský, Fašang (78. Eperješi), Ríša, Duda, Turňa (75. Flaška), Giertl, Bordun (66. Majerčík), Kurta (71. Turák)

Kováčová nastúpila na svoj historický prvý treťoligový duel na pôde favorizovanej Rimavskej Soboty. Pravda, domáci káder momentálne len skladajú a nedosahuje takú kvalitu ako v minulej sezóne. Zápas sa hral na náročnom teréne. Prameň mal hru pod kontrolou a miernu prevahu prvých 60 minút. V prvom dejstve si hostia vytvorili tri šance, ktoré nevyužili. Ujal sa až Giertlov pokus zo 43. minúty – 0:1. Obraz ani tempo hry sa nezmenilo ani po zmene strán.

Domáci sa snažili nakopávať dlhé lopty za obranu, a tak získať brejkové situácie, hráči Kováčovej si však tieto situácie dobre ustrážili. Približne 20 minút pred koncom domáci zatlačili, vypracovali si niekoľko štandardných situácií, nebezpečné centrované lopty. Kováčovej sa však darilo vyrážať do rýchlych brejkov. Z toho pramenil aj druhý gól hostí, úspešným strelcom bol v 71. minúte Turňa. Po tomto momente ešte domáci vyslali tri strely na bránu a vypracovali si jednu nebezpečnú dorážku, ale hostí podržal gólman Polóny. Nováčik tretej ligy bol lepším tímom a zaslúžene si pripísal v úvodnom kole tri body.

Ostatné výsledky 1. kola: Martin – Lučenec 5:0, Bánová – O. Veselé 0:2, L. Hrádok – Rakytovce 2:1, Námestovo – Žarnovica 1:0, Kalinovo – Krásno 2:0, Fiľakovo – L. Štiavnica 3:1

1. Martin 1 1 0 0 5:0 3

2. Fiľakovo 1 1 0 0 3:1 3

3. Z volen 1 1 0 0 2:0 3

4. Kalinovo 1 1 0 0 2:0 3

5. O. Veselé 1 1 0 0 2:0 3

6. Kováčová 1 1 0 0 2:0 3

7. L. Hrádok 1 1 0 0 2:1 3

8. Námestovo 1 1 0 0 1:0 3

9. Rakytovce 1 0 0 1 1:2 0

10. Žarnovica 1 0 0 1 0:1 0

11. L. Štiavnica 1 0 0 1 1:3 0

12. R. Sobota 1 0 0 1 0:2 0

13. Bánová 1 0 0 1 0:2 0

14. Krásno 1 0 0 1 0:2 0

15. Čadca 1 0 0 1 0:2 0

16. Lučenec 1 0 0 1 0:5 0

IV. liga skupina Juh

Tornaľa – Hriňová 0:2 (0:2)

Góly: 34. Paprčka, 43. Paprčka (11 m). ŽK: 2 – 1. ČK: 1 – 0. R: Horný, 200 divákov.

Hriňová: Vreštiak – Melich, M. Bariak, Purdek, Jablonský, Malček, Slosiarik (83. J. Bariak), Paprčka, Pohorelec, Šufliarsky, Hanes (73. Poduška)

Domáci futbalisti začali mohutným náporom, ktorý trval 15 minút. Gól však z toho nevyťažili a hra sa potom vyrovnala. V 34. minúte unikol Pohorelec, prihrávkou našiel Paprčku, ktorý krížnou strelou otvoril skóre – 0:1. Vzápätí hostia opäť rozvlnili sieť za domácim brankárom, ale rozhodcovia gól neuznali. Hriňovčanov to nerozhodilo a v závere polčasu sa nebojácne vybral do šestnástky Tornale Hanes, ktorého domáci faulovali. Pokutový kop premenil Paprčka – 0:2. V úvode druhého dejstva mali domáci opäť nápor, ale hostia sa s ním vysporiadali a hra sa postupne vyrovnala. Výsledok sa do konca stretnutia už nemenil, Hriňová po dobrom a taktickom výkone zaslúžene zvíťazila.

Pliešovce – Hájnáčka 3:1 (1:0)

Góly: 42. a 48. Kudlík, 65. Malatinec – 73. Genský. ŽK: 3 – 0. Rozhodoval: Dančo, 120 divákov.

Pliešovce: Sekula – Homola, Kouřil (86. Draxler), Vilhan (80. Polaček), Malatinec (87. Grajciar), Hradňanský, Sýkora, Kudlík, Hraško, Vreštiak, Jamnický

Pred zápasom sa domácim zranil kapitán mužstva. Na výkone Tatrana to však badať nebolo. V Pliešovciach sa predstavilo organizované a disciplinované mužstvo nováčika, ktoré prišlo hrať futbal a pôsobilo veľmi sympatickým dojmom. Zápas sa hral vo vysokom tempe a nasadení. Góly však začali padať až v závere prvého polčasu. Hostia mali čistú šancu, Pliešovce podržal gólman Sekula, vzápätí z protiútoku skóroval Kudlík.