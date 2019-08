Úderné songy a kvalitné texty s posolstvom. Luboshio z Mäsa je späť s novým projektom

Nový projekt skúseného metalového hudobníka dostal názov Demonic-eyed.

2. aug 2019 o 11:11 Stanislav Černák

ZVOLEN. Ruku na srdce. Kto v slovenských metalových kruhoch by nepoznal legendárnu zvolenskú trojicu MÄSO? Kapela v súčasnosti neprodukuje, no bez muziky to už nevydržal gitarista a spevák Luboshio.

Tvorenie hudby je jeho najväčšou vášňou, a tak vznikol projekt DEMONIC-EYED, pre ktorý zložil 8 úderných thrashcorových songov, vrátane intra.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Festival na zámku priniesol kvalitu a zábavu (+ FOTO) Čítajte

Gitarové riffy sú svižné a ostré, zvuk basgitary a bicích prispieva k rytmickej presnosti. Do toho zúrivý spev a pre neho typicky frázovaný vokál (nie nepodobný jeho domovskej skupine MÄSO) a old schoolový zvuk.

Dôležitosť textov

DEMONIC-EYED však v rovnakej miere kladú dôraz aj na texty. Sú v nich ukryté odkazy na dávnu minulosť a naše korene, mystiku, ale aj pálčivé problémy dnešnej doby. Do nabrúsených zvukov Luboshiových gitár ich presvedčivo vtepala Pa(e)tka.

„Sága o černokňažníkovi od Juraja Červenáka bola inšpiráciou pre skladbu „Demonic-eyed“. Černoboh, vládca noci, vyvrheľ a nepochopený sa ukrýva v temnom vnútri každého z nás. „Labyrinths of Depth“, „Dagon“ a „Innsmouth Blues“ je triumvirát ovplyvnený tvorbou H. P. Lovecrafta. Textovo je naplnený v Dagonovi, pánovi oceánov a hĺbok, je v ňom symbolika kolobehu života. Do akých klimatických zmien sa to svojpomocne rútime? Ako bezcitne jazvíme našu matku Zem? Nad tým sa zamýšľame v „Our Mother (Earth)“.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Atmosféra má limitovanú kapacitu Čítajte

Problematiku ľudských práv a stále prítomnej hrozby fašizmu sme zhmotnili v skladbe „Fasces“. A čo práva zvierat? Kto bude z lesa utekať, ak dáme pušku, napr. vlkovi („The Wolf with a Gun“)? Byť sám sebou, ísť bez strachu do svojej podstaty, nebáť sa vytŕčať z davu, ako v songu „The Son of a Fearless Hawk“. Taký chce projekt DEMONIC-EYED byť,“ zhrnula obsah anglických textov Pa(e)tka.

Piesne pasujúce k muzikantskej osobnosti

O hudbe ďalej hovorí Luboshio, ktorý pôsobí na scéne už viac ako dve desaťročia: „Snažil som sa vytvoriť songy, ktoré pasujú k mojej muzikantskej osobnosti. Vždy chcem dostať zo seba to najlepšie, čo ma napĺňa, bez ohľadu na to, čo čakajú ľudia… Je to vec filozofie, presvedčenia a prirodzenosti – robím to, čo mi káže moje srdce a myseľ.“

O nádherný artwork albumu, na ktorom je Černoboh, sa postaral známy zvolenský umelec Robo Ivan. Album sa nahrával v SPK Audio, v koprodukcii zvukového mága Mira Speváka.

Obálka albumu Demonic-eyed. (zdroj: Robo Ivan)

„Prajeme si, aby sa naša tvorba dostala k ľuďom. Nečakáme nič extra, chceme len, aby si to fanúšikovia vypočuli a urobili si na našu hudbu a texty vlastný názor. Záleží mi na výpovednej hodnote našej tvorby, chcem vďaka nej zlepšiť seba, ľudí okolo a priniesť aj do metalu angažovanosť a témy, ktoré sú podľa mňa dôležité,“ opísal Luboshio svoj návrat na scénu.

Album dostal rovnaký názov ako celý projekt „Demonic-eyed“. Bude k dispozícii od 1. augusta 2019 na adrese www.crashsound.com.

Zaujímavosťou je, že o tento nový projekt ostrieľaného borca prejavili záujem aj v zahraničí, Luboshio už poskytol rozhovor portugalskej odnoži časopisu Metal Hammer. Jedna z piesní sa dostala aj na kompilačku, ktorá vyšla spoločne s časopisom.

Post Scriptum od Luboshia: „Tento album by som chcel venovať môjmu kamarátovi Dyftymu. Je mi smutno, že si ho už nemôže vypočuť…“