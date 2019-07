Poslanci zastavili investície do infraštruktúry za viac ako 440 tisíc eur

Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Zvolene poslanci odmietli udeliť investorovi, spoločnosti Tyrion, s.r.o., súhlas na rekonštrukciu komunikácie, ktorá sa nachádza na mestských pozemkoch medzi ulicami M. M. Hodžu a Terézie Vansovej.

30. júl 2019 o 15:18

Investor tu plánoval kompletne zrekonštruovať komunikáciu v majetku Mesta Zvolen, ktorá je aktuálne v havarijnom stave. Rovnako plánoval vybudovať nový chodník pre peších v celej dĺžke cestného prepoja. Plánovaná investícia, plne hradená investorom projektu Viladomy M. M. Hodžu, by po realizácii prešla bezodplatne do majetku Mesta Zvolen. Na protest proti konaniu poslancov oplotil investor svoju časť parcely a uzavrel tak prístup pre automobily od ulice Terézie Vansovej. O aktuálnej situácii a možných riešeniach sme sa rozprávali s Rastislavom Bielikom, konateľom spoločnosti.

Na konci ulice Terézie Vansovej ste oplotili svoju parcelu. Akú dostávate spätnú väzbu od obyvateľov?

Obyvateľom sme sa ospravedlnili za dopravné obmedzenia. Z osobných rozhovorov i z reakcií na sociálnych sieťach vidíme, že väčšina verejnosti našim krokom rozumie. Zároveň veríme, že ten plot tam nebude dlho, riešenie majú plne v rukách poslanci mesta.

Plot rozprúdil verejnú diskusiu, téma patrí medzi najdiskutovanejšie v meste.

Predpokladám, že intenzita verejnej diskusie prekvapila v prvom rade členov mestského zastupiteľstva z Klubu nezávislých poslancov. Títo neudelenie súhlasu na zastupiteľstve navrhli a krátko na to hneď aj odhlasovali. Teraz musia verejnosti vysvetliť prečo znemožnili investície do majetku mesta v hodnote viac ako 440 000 Eur. Všetky náklady by hradil investor a nová cesta i chodník by po realizácií prešli spolu s časťou pozemku investora bezodplatne do majetku Mesta Zvolen. Namiesto plotu a rozpadnutej asfaltovej plochy, ktoré tu sú dnes, by tu bola kompletne nová verejná komunikácia s chodníkom a vysporiadané vlastnícke vzťahy. Je možné, že si niektorí nezávislí poslanci, ktorí hlasovali za udelenie nesúhlasu, len neuvedomili dôsledky tohto uznesenia.

Komunikácia na mestských pozemkoch je v súčasnosti v dezolátnom technickom stave. Poslanci nedali súhlas, aby investor túto komunikáciu na vlastné náklady kompletne zrekonštruoval a následne bezodplatne previedol do majetku mesta.

V akej fáze prípravy bola rekonštrukcia komunikácie medzi Hodžovou ulicou a Vansovej v čase neudelenia súhlasu?

Na projekte sme pracovali takmer dva roky. V decembri minulého roku sme podali žiadosť o územné rozhodnutie. Vypracované projektové riešenie malo súhlasné stanoviská od dotknutých orgánov, súhlasné stanovisko Odboru územného plánovania Mesta Zvolen i kladné stanoviská komisie výstavby, komisie dopravy a výboru mestskej časti. Udelenie súhlasu Mesta Zvolen sme považovali iba za formalitu. Boli sme pripravení začať s realizáciou prakticky okamžite po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Je pravdepodobné, že keby celý proces nebol zo strany poslancov blokovaný, už onedlho mohli obyvatelia tejto štvrte jazdiť po novej ceste a chodci chodiť bezpečne po novom chodníku.

Ako je možné, že poslanci hlasovali za neudelenie súhlasu?

Nemalo by sa to stávať, absolútne sa tým popiera zmysel odborných komisií a odborných útvarov Mesta Zvolen. Tí istí poslanci, ktorí v odborných komisiách vyjadrili projektu a technickému riešeniu podporu, následne pri hlasovaní v zastupiteľstve odmietli udeliť súhlas na realizáciu. Takéto konanie, podľa môjho názoru, prináša zbytočné spoločenské napätie a pre samotné mesto Zvolen riziko súdnych sporov i stagnáciu rozvoja.

Prečo podľa Vás Klub nezávislých poslancov náhle inicioval toto hlasovanie a prijal rozhodnutie v rozpore s dlho pripravovanými odbornými závermi, za ktoré navyše jeho poslanci v minulosti sami hlasovali?

Neviem, na dôvody sa treba opýtať ich. Zdôvodnenie, že chceli pomôcť obyvateľom, ktorí s novou výstavbou nesúhlasia by zároveň znamenalo, že hlasovali aj proti všetkým Zvolenčanom, ktorí v projekte Viladomy túžia nájsť svoj nový domov. Výsledkom politiky, ktorá všemocne bojuje proti výstavbe nových bytov pre mladých ľudí, bude pravdepodobne opäť menší počet obyvateľov Zvolena na konci tohto volebného obdobia.

Môžu sa poslanci rozhodnúť, že neprijmú investície do zhodnotenia mestského majetku, ktoré navyše kompletne zaplatí investor?

Poslanci pri hlasovaní nie sú viazaní stanoviskami odborných útvarov, odborných komisií či výboru mestskej časti. Právomoci mestského zastupiteľstva sú pomerne široké a preto musí verejnosť neustále dohliadať, či volení zástupcovia túto právomoc využívajú zodpovedne. Keď vidím ako sa niektorí poslanci vo Zvolene fotia takmer pri každom opravenom výtlku či novej hojdačke vybudovanej z peňazí mestského rozpočtu, považujem až za neuveriteľné ako mohli zahodiť do koša komplexnú rekonštrukciu mestského majetku, ktorú mal plne zaplatiť investor.

Na protest proti rozhodnutiu poslancov si investor svoju stavebnú parcelu ohradil.

Urobili ste nejaké kroky proti prijatému uzneseniu mestského zastupiteľstva?

Áno. Náš právny zástupca zaslal prokurátorovi návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Prokurátor bude posudzovať výhradne procesnú stránku prijatia uznesenia, nebude hodnotiť nevýhodnosť uznesenia pre samotné mesto a jeho obyvateľov. Preto, za oveľa dôležitejšie považujeme verejne hovoriť o tom, čo konkrétne z prijatia uznesenia vyplýva.

Ste pripravení aj na alternatívu, že poslanci napriek všetkým argumentom nebudú mať záujem o diskusiu a budú trvať na tom, že rekonštrukciu cesty na mestských pozemkoch neumožnia?

Áno, sme na túto možnosť pripravení. Popri súčasnej spevnenej asfaltovej ploche v dezolátnom stave, vybudujeme paralelnú komunikáciu na našom súkromnom pozemku. Žiaľ, táto alternatíva by spôsobila nenávratné škody na životnom prostredí. Na mieste, na ktorom projektová dokumentácia uvažuje s výsadbou zelene a realizáciou verejného detského ihriska sa nezmyselne zrealizuje duplicitná paralelná komunikácia. Mestu ostane ako pamiatka na toto volebné obdobie bremeno pôvodnej komunikácie v havarijnom stave a nedoriešené vlastnícke vzťahy. Preto sa budeme usilovať, aby k tomuto krajnému riešeniu neprišlo. Je potrebné o probléme verejne hovoriť a apelovať na poslancov, aby prehodnotili svoje rozhodnutie. Verím, že sa dohodneme. Úprimne by nás mrzelo, keby sa to skončilo takto nezmyselne.