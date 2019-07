Tréner Foltán hodnotí letnú prípravu. Zvolenčania ju zakončili remízou

Káder MFK Zvolen sa pred novou sezónou veľmi nezmenil.

22. júl 2019 o 12:18 (mim)

MFK Zvolen – ViOn Zlaté Moravce Vráble B 1:1 (1:0)

Góly: Hric (11 m) – Gustavo. Rozhodoval: Ratkovský, 60 divákov.

Zostava MFK: Mráz – Cavar, Bil, Oboňa, Slovák J., Krčmárik, Valach, Neušel, Tanhauser, Slovák V., Hric (Orság, Valent, Čief, Suja). Foltán

Domáci v prvom polčase začali veľmi aktívne, napádali súpera v zárodku akcií a získavali v osobných súbojoch loptu, tlačili do pokutového územia. Po faule brankára na prenikajúceho Hrica, otvoril skóre sám faulovaný najlepší strelec Zvolena z minulej sezóny.

MFK hral rýchly kombinačný futbal, no do polčasu sa už skóre napriek šanciam nemenilo. Zvolenčania v druhom dejstve po striedaní 4 hráčov stratili trocha na údernosti, hostia ťažili z technických schopností dvojice Brazílčanov, v závere skúšali i variantu organizovania obrany po vylúčení. Hostia sa dostali do tlaku a strelou z odrazenej lopty z 20 metrov nechytateľne vyrovnal najlepší hráč hostí Gustavo.

Hodnotenie letnej prípravy

Po poslednom prípravnom stretnutí zhodnotil hlavný tréner Zvolena celú letnú prípravu.

„Letnú prípravu sme začali po dvojtýždňovej pauze tradičným turnajom v Priechode, pre nás typickými výsledkami, prehrou s Podkonicami a remízou s bystrickou Duklou. Nasledovali prehry s mužstvami z 3. ligy západ v Malženiciach a najtesnejšia domáca prehra s Galantou po naozaj kvalitnej hre nášho mužstva. Prípravu sme uzavreli remízou s rezervou ViOnu Zlaté Moravce.

Vďaka vedeniu ostal hráčsky káder v podstate pokope. Skončili Kurej, Jurášek a Pepich, ktorý ostal pri mužstve ako kondičný tréner. Najskôr v septembri sa zapojí po operácií Totkovič. Do prípravy zatiaľ naplno nenastúpili zo zdravotných dôvodov Vavro a Lehocký.