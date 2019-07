Slovenský rekordér Uhrík: Brankár zasiahol do súťažného zápasu v 69 rokoch

Mohol by si z neho brať príklad o generáciu či dve mladší hráči. Zdenko Uhrík a jeho recept na futbalovú dlhovekosť.

17. júl 2019 o 10:27 (mim)

ZVOLEN. V súčasnej dobe rezonujú v športe rôzne štatistiky. Napríklad počet strelených gólov, reprezentačných štartov či prestupových čiastok. A to sa nebavíme len o futbale.

Dennodenne sa dozvedáme nové či staré neprekonané rekordy alebo konštatovania o tom, koľko komu na prekonanie bradatých rekordov či mét chýba. A niekedy sa stačí vrátiť napríklad k uplynulej sezóne a môžeme zistiť zaujímavé fakty.

V súčasnej dobe sa veruže poľahky môžeme dostať k zaujímavým informáciám. A k tým o Neymarovom prestupe iba za 222 miliónov eur, k stovke víťazstiev Federera na tráve All England Clubu, či k Saganovmu 14. víťazstvu na Tour de France určite môžeme, vlastne musíme, priradiť tiež raritnú štatistickú veličinu týkajúcu sa Slovenska. Presnejšie zo Zvolena, a to dokonca v dvoch športoch naraz. V malom i klasickom futbale.

Kariéra Zdenka Uhríka

Keď spomenieme meno Zdenko Uhrík, zainteresovaným sa vybaví určite, že máme do činenia s futbalovým brankárom. No ani znalí veci možno netušia, prečo spomíname práve toto meno.

Zdenkovi Uhríkovi, rodákovi z Lučatína, žijúcemu vo Zvolene, učaroval post brankára. Futbal hrával už od mládežníckych kategórií. „Začínal som v Medzibrode. Hral som za dorast, potom aj za mužov. Neskôr nasledovala Slovenská Ľupča, Budča a Zvolenská Slatina. Pôsobil som aj v Krupine, hral som za Kováčovú a Lieskovec,“ začal spomínať Zdenko Uhrík.

Zdenko Uhrík s trofejami. (zdroj: Miloš Masarik)

„V štyridsiatke som išiel hrať za rodnú dedinu Lučatín, kde som v 43 rokoch ukončil aktívnu činnosť. Po siedmich rokoch ma to však začalo znova ťahať do bránky a dal som sa na malý futbal. A od malého futbalu to nie je ďaleko k veľkému. Nastupoval som za Babinú, kde som pri postupe do I. triedy vychytal najťažšie zápasy, pomohol som Lieskovcu postúpiť do V. ligy. Veľký futbal chytám ešte za starých pánov Lokomotívy Zvolen, predtým som chytal za starých pánov Rakytoviec,“ priblížil slovenský rekordér.

Lepší ako mladíci

V bráne mu to ide lepšie ako niektorým mladíkom. Poctivo trénuje a podáva kvalitné výkony, svojimi efektnými zákrokmi v bráne púta pozornosť a maximálnym prehľadom v hre zatieňuje aj mladších hráčov, ktorí by mohli byť jeho synmi či vnukmi. Futbalu doslova zasvätil celý svoj život, veď Zdenko Uhrík likviduje strely súperov už viac ako 60 rokov.