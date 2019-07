Zastávka začína nový život

Umelec hovorí, že je najkrajšia na Slovensku.

15. júl 2019 o 13:13 MOJ

ZVOLEN. Rekonštrukcia zastávky MHD na umelecké dielo na sídlisku Podborová vo Zvolene je na konci. Je súčasťou úpravy sídlisk a projektu Zvolen - mesto farieb.

Obnoviť autobusovú zastávku na Borovianskej ulici sa rozhodlo mesto spoločne so Spolkom Borovej hory.

Okrem vyčistenia vnútorného priestoru zahŕňa rekonštrukcia aj kompletnú výmenu stien zastávky a ich vymaľovanie. Autorom návrhu maľby je nitriansky výtvarník Aero310 a na realizácii sa podieľal aj zvolenský umelec Jozef Spodniak, známy pod pseudonymom Panika71.

„Zámerom je zastávku namaľovať a zároveň zapojiť hru svetiel. V návrhu je zakomponovaná príroda, ktorá je pre sídlisko Podborová charakteristická, a hlavným motívom je sova,“ vysvetľuje Spodniak.

„Trvalo to vyše jeden a pol roka, kým sa rekonštrukcia mohla uskutočniť, ale verím, že to za to stálo. Zvolenčania sa môžu tešiť nie z najkrajšej zastávky vo Zvolene, ale na Slovensku,“ mieni umelec.

Zastávka bola roky v devastovanom stave. „Vďaka revitalizácii vzniklo zaujímavé kultúrne miesto pre obyvateľov a návštevníkov Podborovej,“ dodáva viceprimátor Zvolena Vladimír Lupták.