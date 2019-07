Zvolenčan Polášek po semifinálovej prehre vo Wimbledone: Nemáme sa za čo hanbiť

Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom neuspeli v semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

12. júl 2019 o 14:44 TASR

WIMBLEDON. Francúzskemu páru Nicolas Mahut, Edouard Roger Vasselin nasadenému ako číslo osem podľahli 2:6, 6:7 (7), 6:7 (2). Napriek prehre dosiahol Polášek na tráve All England Clubu životný úspech.

Ako prvý slovenský mužský zástupca postúpil vo wimbledonskom debli medzi elitné kvarteto. Jeho doterajším grandslamovým maximom bolo štvrťfinále na US Open po boku Rakúšana Juliana Knowleho z roku 2012. Poláškov výsledok je o to cennejší, že iba vlani sa vrátil do turnajového kolotoča po päťročnej prestávke.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Filip Polášek dosiahol kariérne maximum, zahrá si semifinále vo Wimbledone Čítajte

V onlajn vydaní svetového deblového rebríčka figuruje na 42. mieste. Z tretieho grandslamu sezóny si s Dodigom odnášajú spoločnú prémiu 135.000 libier.

Slovensko-chorvátskemu tandemu vôbec nevyšiel úvod semifinálového zápasu. Dodig i Polášek stratili podanie a Francúzi si v prvom sete vybudovali rozhodujúci náskok 4:0.

V druhom dejstve si všetci aktéri držali servis a tak rozhodol až tajbrejk, v ktorom videli diváci výborný tenis. V skrátenej hre viedli Polášek s Dodigom po minibrejku 2:1. Za stavu 2:2 zahlásili Poláškovi chybu nohou a bola z toho dvojchyba. Francúzi následne odskočili na 5:2, no Polášek s Dodigom nezložili zbrane a otočili na 6:5.

Slovenský daviscupový reprezentant podával na víťazstvo v sete, no Francúzi otočili na 7:6 a v dramatickej koncovke slávili úspech.

Ich lídrom bol Roger Vasselin, ktorý v dôležitých momentoch predviedol viaceré skvelé reakcie na sieti. Hneď v úvodnom geme tretieho setu mali Polášek s Dodigom k dispozícii štyri brejkbaly, ani jeden z nich však nevyužili.

Opäť prišiel na rad tajbrejk, v ktorom viedli Polášek s Dodigom 2:0, v jeho ďalšom priebehu však už nezískali ani bod.

Poláška po zápase mrzeli nevyužité setbaly v tajbrejku druhého dejstva.

"Prvé štyri gemy nám ušli, no potom to bol výborný zápas. Bola to absolútna kvalita, tenis na úrovni svetovej špičky. Nemáme sa s Ivanom za čo hanbiť. Chýbalo nám trochu šťastia v kľúčových momentoch, to už k tenisu patrí. Pri setbaloch skončil jeden return tesne v aute, potom tam bol nedotiahnutý volej. Naša hra je riskantná a v danom momente to nevyšlo," povedal Polášek.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zomrel Peter Ševela, bývalý hokejový brankár a dlhoročný funkcionár Čítajte

Na margo zahlásenej chyby nohou uviedol, že bola nezvyčajná, rozhodcu však neviní zo zlého úmyslu.

"Zahlásil to stredový rozhodca, ktorý usúdil, že som mal pri podaní presah do opačnej strany. Na 99 percentách turnajoch hráme len s dvomi rozhodcami na základnej čiare, na challengeroch sú iba dvaja v celom zápase. Nemám však dôvod si myslieť, že si rozhodca vymýšľal. Bola to asi moja chyba. Dôležité bolo, že po strate druhého setu sme sa rýchlo zmobilizovali a v treťom sme nedostali 'világoš'. V úvodných štyroch gemoch sme boli jasne lepší, no nevyužili sme brejkbaly e nezobrali im servis. Nepodarilo sa nám ich dostať pod tlak. Chýbalo nám šťastie, ktoré sme mali v predchádzajúcich zápasoch, dnes nám asi nebolo súdené vyhrať."

S celkovým vystúpením vo Wimbledone vyslovil Polášek veľkú spokojnosť.

"Keby mi niekto pred tromi týždňami povedal, že na turnaji ATP v Antalyi postúpime až do finále a vo Wimbledone si zahráme semifinále, s radosťou mu za to zaplatím. Bral by som to všetkými dvadsiatimi. Získal som toľko bodov, s ktorými som vôbec nepočítal. S Ivanom sme sa už bavili o pokračovaní spolupráce. Máme záujem, aby bola dlhodobá."