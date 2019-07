V Dudinciach spomínali na veľký mládežnícky úspech z roku 1989

Na stretnutí internacionálov sa zišlo mnoho legendárnych futbalistov.

10. júl 2019 o 13:24 (sč)

DUDINCE. Oslava? Spomienky? Návraty? Spájanie? Jednoducho z každého niečo a nádherná akcia.

V Dudinciach si pripomenuli 30 rokov od zisku prvého titulu majstrov Československa v doraste U18 klubu Dukla Banská Bystrica. Na výborne pripravenom podujatí sa zišli začínajúci, súčasní i bývalí futbalisti.

„Smelo by sme mohli označiť, že to bola akcia spomienková, hemžilo sa to tu návratmi k futbalovej veľkosti i nevšednosti zásluhou viacerých jej účastníkov, bolo tu cítiť úprimné dotyky užitočného spájania ľudí pre dobrú vec a dávanie vnútorných hodnôt vlastnej človečiny pre druhých,“ prezradil pre web nashont.sk moderátor podujatia a skúsený hlásateľ Dukly Banská Bystrica Jozef Ivan.

30 rokov od zisku titulu

V Dudinciach sa odohral priateľský turnaj internacionálov, bývalých skvelých futbalistov armádnej Dukly Banská Bystrica, ktorí prešli trénerským rukopisom známeho Petra Benedika a mnohí z nich získali 22. júna 1989 prvý titul dorasteneckých majstrov Československa.

Dukla Banská Bystrica získala titul po finálových zápasoch s Vítkovicami, vtedy víťazom českej dorasteneckej ligy. Pod Urpínom sa vtedy zišla skvelá partia hráčov – Praženica, Zátek, Karásek, Dikacz, Strelec, Fitzel, Semeník, Pišta Rusnák, Holec a ďalší.

Ukážka tréningov aj ocenenie talentov

Pred hlavnou časťou podujatia – zápasmi internacio-nálov, mali prítomní možnosť vidieť ukážky tréningu futbalových brankárov z detskej futbalovej liahne Hontu, ktoré viedli bývalí skvelí brankári banskobystrickej Dukly.

Súčasťou programu bolo aj ocenenie mladých talentovaných futbalistov od kategórií U11 po U19.

Stretnutie legiend

V kúpeľnom mestečku si zmerali sily teda niekdajší dorasteneckí majstri ČSFR s internacionálmi Dudiniec a kysuckej Korne.

Všetkému predchádzal slávnostný úvodný hvizd bývalého legendárneho a uznávaného rozhodcu Vojtecha Christova, ktorý dal pokyn na netradičný výkop podujatia formou rozohrávky medzi Slavomírom Brzom a primátorom Dudiniec Dušanom Strieborným.

„Po trávniku behalo veľa majstrov Slovenskej republiky, ktorí obliekali prvoligové dresy Petržalky, Žiliny či Ružomberka, ale aj Slovana Bratislava (napríklad Medveď, Laurinc, Rusnák). Videli sme tu hrať majstrov Európy v kategórii U16 Mareka Penksu a Maroša Matejku, ale aj skvelých bývalých futbalistov, najúspešnejšieho strelca I. dorasteneckej ligy Norberta Dikacza či Jožka Slobodníka,“ povedal pre nashont.sk Jozef Ivan.

Samozrejme, ešte veľa zo svojho kumštu ukázali aj Atila Nemčok, Andrej Jaďuď alebo Ján Mišák. Čo ma príjemne osobne prekvapilo, chlapcov prišiel pozdraviť aj ich klubový lekár Milan Urbányi,“ zakončil Ivan.

Strelecky zaujal aj domáci Marek Harach, najlepší strelec podujatia, ktorý strelil 5 gólov. Tri Korni a dva Dukle.

Z dresu Dukly ešte skórovali Nemčok, Medveď, Fízeľ a Penksa, za Korňu dával gól v zápase Korňa – Dukla, ktorý sa skončil 1:1, Peter Srníček a v stretnutí Korňa – Dudince 2:3 dávali góly za kvalitné mužstvo Aktiv Park Korňa Dušan Drabina a Peter Rovňanik.

Celkové poradie: 1. Dukla 2. Dudince 3. Korňa

Zostava internacionálov Dukly B. Bystrica: Holec – Cibulya, Laurinc, Fízeľ, Szabo – Matejka, Penksa, , Slobodník – Dikacz, Rusnák, Medveď.