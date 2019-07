Festival na zámku sa blíži: Päť dôvodov prečo ho navštíviť

Už o necelé dva týždne sa na nádvorí Zvolenského zámku uskutoční druhý ročník miestneho festivalu.

9. júl 2019 o 19:24 Stanislav Černák

ZVOLEN. Festival na zámku napíše od 19. do 20. júla 2019 svoju druhú kapitolu. Už vlaňajší prvý ročník ukázal nesmierny potenciál tohto podujatia. Skúsení organizátori z Pro Music a čarovné nádvorie Zvolenského zámku.

Podujatie malo svoju atmosféru, bolo výborne zorganizované, jediné čo tomu chýbalo, bolo viac návštevníkov. Organizátori sa netajili tým, že chcú pod Pustým hradom spraviť z tohto festivalu tradíciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Menej ľudí, ale veľké koncerty Čítajte

Ako to už v dnešnom svete chodí, všetko záleží na záujme ľudí a financiách. Bola by však škoda, keby táto pekná myšlienka stroskotala.

Druhý ročník festivalu sa už nezadržateľne blíži a ak váhate, či ho navštíviť, , zostavili sme pre vás 5 dôvodov, pre ktoré sa na toto podujatie oplatí ísť.

Zvolenský zámok

Samotný priestor festivalu je veľkým lákadlom. Vstupná brána zámku slúži na vstup do areálu. Cestička na nádvorie zámku je plná stánkov s jedlom a pitím a vhodná na posedenie a pokec s priateľmi.

Účinkujúci hrajú na nádvorí zvolenského zámku, každý koncert tak dostáva úplne iný rozmer. Len sa treba nechať unášať hudbou a výbornou akustikou.

Účinkujúci

Agentúra Pro Music opäť zostavila parádny dvojdňový program. Vo Zvolene vystúpia známi interpreti, ale aký by to bol festival bez domácich kapiel.

V piatok sa na fanúšikov tešia práve domáce spolky Pančuchy Eleny Hríbovej, ZVA 12-28 Band. Ďalej aj obľúbená formácia Korben Dallas s výborným vokalistom Jurajom Benetinom. Zlatým klincom večera bude speváčka, ale aj porotkyňa televíznej šou Hlas Česko-Slovenska Jana Kirschner.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dorota Nvotová: More som si odsrala. Každá pieseň dostala svoj čas a ranu Čítajte

Sobota bude v znamení IMT Smile, ktorých koncerty sú nezabudnuteľné a plné známych hitov a energie. Netreba však zabúdať ani na ďalších interpretov. Dorota Nvotová príde s chalanmi z výbornej kapely Talent Transport, aby zahrala piesne z vynikajúceho a stále aktuálneho albumu More. Jej koncerty sú vždy plné skvelých pesničiek a človečiny. Program druhého dňa otvorí čisto dievčenská formácia Girls from the Moon z východného Slovenska.

Atmosféra

Už prvý ročník, na ktorom vystúpili David Koller, Miroslav Žbirka alebo skupina Hrdza, ukázal, že organizátori zvolili vynikajúce a ojedinelé miesto na hudobné podujatie.

Na jednej strane na vás dýcha história, na strane druhej si užívate čaro prítomného okamihu s vašimi obľúbenými interpretmi. Veď si len predstavte ako bude zaplnené nádvorie spievať s IMT Smile najväčšie hity ako Nepoznám, Ľudia nie sú zlí, Veselá pesnička alebo Hej, Sokoly. Alebo ako sa bude rozliehať Dorotin spev, keď začne – V srdci mám Havrana, čo škrieka už od rána...

Súvisiaci článok