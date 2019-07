Repiská v Kanade neuspela, no stúpa vo svetovom rebríčku

Martina Repiská pokračuje v nabitom programe, z Bieloruska sa presunula do Kanady.

5. júl 2019 o 11:29 Stanislav Černák

CALGARY. Na svetovom turnaji Canada Open sa predstavila aj slovenská reprezentantka, zvolenská rodáčka Martina Repiská.

Na turnajoch svetového formátu si už súperov veľmi nenavyberáte, veruže vedela by o tom rozprávať aj mladá Zvolenčanka. V prvom kole narazila na veľmi dobre hrajúcu Ayumi Mine z Japonska. Informoval o tom web bedminton.sk.

Zápas trval len polhodinku, Repiská podľahla Japonke 2:0 na sety. V prvom uhrala 5 bodov, v druhom 9.

„V Calgary na Canada Open som prehrala proti silnej Japonke. Skóre síce nevyzerá na papieri najlepšie, ale odohrala som slušný zápas, s ktorým som spokojná. Mali sme dlhé a kvalitné výmeny, kde mojim problémom bolo zakončiť a získať bod,“ prezradila pre bedminton.sk Repiská.

A pokračovala: „Zo zápasu si tiež odnášam novú skúsenosť. Nachádzame sa vysoko nad morom a vzduch je tu veľmi suchý. Tieto podmienky ma dosť ovplyvnili, veľmi ťažko sa dýchalo, môj tep bol stále vysoký a dlho mi trvalo, kým som sa opäť dostala do normálneho stavu. Určite to však nebol dôvod prehry, zápas beriem stále pozitívne a náučne, keďže budúci týždeň znovu hrám proti rovnakej Japonke na US Open.“

Ako už naznačila samotná bedmintonistka, najbližšie ju čaká US Open a tá istá súperka, 51. hráčka svetového rebríčka. Aj napriek prehre v Kanade sa Repiská posunula vo svetovom rebríčku o päť miest, aktuálne po podujatí v Calgary jej patrí výborná 86. priečka.