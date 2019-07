Nespoznávate muža na fotografiách?

Žena doplatila na svoju dôverčivosť, prišla o 20-tisíc eur.

4. júl 2019 o 12:51 ROS

ZVOLEN. Polícia prosí o pomoc pri objasňovaní zločinu krádeže. Podľa 72-ročnej dôchodkyne ju mal v stredu (26. 6.) osloviť neznámy muž pred budovou hlavnej pošty na Námestí SNP v Banskej Bystrici s tým, či si od neho nekúpi hodinky, že súrne potrebuje aspoň 100 € na liečbu svojej onkologicky chorej dcéry.

Následne, keď mu dôverčivá pani tieto peniaze dala a kráčala pešo domov, mal sa jej neznámy muž prihovoriť a požiadať ju, či sa môže ísť k nej napiť a ísť na toaletu.

„Dôchodkyňa súhlasila, mala ho pustiť do svojho bytu a podľa jej slov, kým mu naberala v kuchyni do pohára vodu, mal využiť jej nepozornosť a z bytu jej ukradnúť finančnú hotovosť. Malo by ísť o sumu vo výške 20 000 eur,“ opísala okolnosti krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

(zdroj: polícia)

Následne mal vypiť ponúknutý pohár vody a z bytu odísť. Prípad je v štádiu objasňovania.

V súvislosti s krádežou potrebuje polícia vypočuť muža na fotografiách. Ak ho spoznávate, informácie o ňom môžete poskytnúť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnej linke 158.