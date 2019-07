Hrubá stavba nového kúpaliska má byť ukončená do konca roku

Kúpalisko má po dokončení prevádzkovať mesto.

15. júl 2019 o 21:03 TASR

HRIŇOVÁ. Dodávateľ stavby nového hriňovského kúpaliska by mal hrubú stavbu telesa bazénov a technologických priestorov zrealizovať do konca tohto roku. Tri vodné plochy vzniknú na mieste starého 50-metrového bazénu, ktorý mesto prestalo prevádzkovať pred 20 rokmi.

"Zmluvu o diele na stavbu máme s dodávateľom, spoločnosťou Metrostav, podpísanú od 20. augusta 2018 na 30 mesiacov. Na jeseň minulého roku sa uskutočnili búracie práce.

Vo februári sme museli však objednať doprojektovanie kanalizačnej prípojky, areálovú a tlakovú kanalizáciu, vodovodnú prípojku a areálový vonkajší vodovod. Aj preto bolo nutné prerokovať novú projektovú dokumentáciu a získať vyjadrenie vodárenskej spoločnosti," uviedol pre TASR k prácam primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Osobitné doprojektovanie si vyžiadali aj statika a výstuže železobétonových skeletov.

V najbližších dňoch dôjde k napojeniu na staveniskový prúd a vybudovaniu elektrickej prípojky stavby. Priebežne sa začne budovať kanalizácia a vodovod a začne sa betónovať skelet bazénov a technologických miestností.

"Z dôvodu pomalého začiatku výstavby očakávame od dodávateľa predloženie týždenného harmonogramu výstavby na zvyšok stavebnej sezóny. Na kvalitu a intenzitu prác bude dohliadať súťažne zabezpečený stavebný dozor," pripomenul primátor. "Cieľom je riadne dokončenie prestavby kúpaliska v zmluvnom termíne," dodal.

Na financovanie prestavby kúpaliska schválili poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve použitie rezervného fondu z rokov 2016 a 2018. Podľa pôvodných informácií sa má kúpalisko postaviť za 706.800 eur. "Časť zdrojov na výstavbu prevádzkovej budovy, šatní, spŕch a stánkov občerstvenia chceme získať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny," doplnil Horník.

Na mieste má vzniknúť 25-metrový plavecký bazén so siedmimi dráhami, druhý bazén bude relaxačný a tretí detský. Kapacita kúpaliska bude 636 ľudí. Súčasťou majú byť aj vodné atrakcie a obslužné objekty. Projekt počíta so stavbou prevádzkovej budovy, šatňou so sprchami a stánkami s občerstvením.

Mesto chcelo najskôr na mieste pôvodného kúpaliska postaviť biokúpalisko. Od tejto formy realizácie však upustilo. "Tento typ kúpalísk je pomerne náročné prevádzkovať z dôvodu udržania biologickej rovnováhy," pripomenul Horník.

Stavba nového kúpaliska bola aj jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov Hriňovej v lokálnej ankete. Kúpalisko má po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti Verejnoprospešné služby.