Bedmintonisti BKK Sliač úspešní doma i v zahraničí

Žiaci ZŠ A. Sládkoviča Sliač a zároveň aj hráči BKK Sliač sú úspešní nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.

4. júl 2019 o 9:50 (ms, sč)

SLIAČ. V roku 2019 absolvovali už druhú sériu celoslovenských turnajov Grand Prix A vo všetkých vekových kategóriách a štyri zahraničné turnaje. Mladší členovia klubu (hráči do 11 rokov) odohrali celoslovenský turnaj skupiny C, ktorý sa odohral v športovej hale na Sliači.

Turnaj skupiny A v kategórii do 19 rokov sa uskutočnil v Košiciach, kde hráč BKK Sliač Erik Bartoš získal striebornú medailu v štvorhre spolu s domácim hráčom z Košíc. Bartoš reprezentoval aj Strednú športovú školu v B. Bystrici na majstrovstvách Slovenska školských družstiev. S hráčom TJ Slávia TU Zvolen Andrejom Antoškom získali titul slovenských majstrov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Martina Repiská zažiarila v Minsku, postúpila medzi najlepšie Čítajte

Celoslovenský turnaj Grand Prix A v kategórii do 13 rokov, ktorý sa odohral v Prešove, sa stal úspešným pre Andreja Suchého, ktorý si na krk zavesil tri najcennejšie kovy.

Andrej najprv spolu so svojou sestrou Sarah Antóniou dominoval v miešanej štvorhre, kde v napínavom dueli zdolali tretiu nasadenú dvojicu. Vo svojom ťažení pokračoval v dvojhre. Ako prvý hráč pavúka zdolal všetkých súperov a radoval sa z druhého zlata. Do tretice zvíťazil aj vo štvorhre chlapcov a to po boku domáceho hráča z Prešova.

Púchov hostil hráčov do sedemnásť rokov. Simeon Suchý sa tu umiestnil na treťom mieste v dvojhre a na 2. mieste vo štvorhre. Na oblastných majstrovstvách v Žiline v kategórii U 17 vyhral dvojhru a so svojím bratom Andrejom aj štvor-hru. Druhé miesto získal v mixe so spoluhráčkou z Púchova.

Pätnásťročných hráčov privítala Slávia TU Zvolen. Andrej Suchý tu získal tri bronzové medaily. Turnaj ovládli hráči Slávie TU Zvolen Richard Pavlík a Lea Výbochová.

Celoslovenský turnaj skupiny C sa odohral na Sliači, kde sa športová hala zaplnila hráčmi z desiatich miest Slovenska. Z BKK Sliač sa na turnaji zúčastnilo sedem jedenásťročných bedmintonistov. Najlepšie výsledky dosiahli Patrik Lupták a Michaela Cejzlová.

Súvisiaci článok Pliešovce sa dali do pohybu Čítajte

Hráči BKK sa zúčastnili aj na štyroch zahraničných turnajoch. Andrej Suchý si zo srbského mesta Nový Sad doniesol dve bronzové medaily. Jednu vo dvojhre a druhú vo štvorhre, ktorú získal spolu so spoluhráčom Alexandrom Chyrunom z Ukrajiny.

V chorvátskej Opatii na mládežníckom turnaji Adria Youth International súťažilo 150 hráčov zo štrnástich krajín. Andrej v kategórii trinásťročných hráčov získal opäť bronz.

Simeon Suchý odohral štyri zahraničné turnaje, kde sa zúčastnil s juniorskou reprezentáciou Slovenska. Na turnaji v Česku FZ Forza Czech U 17 v Českom Krumlove sa zúčastnilo 200 hráčov zo sedemnástich krajín. Naši reprezentanti na medailové umiestnenie nedosiahli. Najúspešnejšou výpravou boli Rusi a Turci. V Poľsku zase Dáni a Poliaci. Najlepšie sa darilo našim reprezentantom v Srbsku v Novom Sade, kde získali bronz, a v chorvátskom meste Opatia – taktiež bronz.