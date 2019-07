Pliešovce sa dali do pohybu

Organizátori sa rozhodli rozhýbať ľudí v obci.

3. júl 2019 o 15:23 (ben)

PLIEŠOVCE. Úskalia vznešenej myšlienky. Dostať ľudí do pohybu? To sa ľahšie povie, ako urobí. Presvedčil sa o tom aj Peter Babinský z Pliešoviec, keď pre tromi rokmi prišiel s myšlienkou založiť tradíciu s veľavravným názvom Pliešovce v pohybe.

Myšlienka dostať ľudí do pohybu skrsla vlastne v hlave jeho manželky Kristíny, no hlavné organizačné bremeno znáša práve Peter Babinský.

„Pokiaľ ide o pôvodný zámer rozhýbať našich spoluobčanov, je to tak pol na pol,“ netají zmiešané pocity Babinský, inak poslanec obecného zastupiteľstva, angažovaný na poli kultúry, vzdelávania i telesnej kultúry.

„Niežeby sa nám to celkom nedarilo, no nemôžem sa zbaviť pocitu, že práve ľudia z našej obce sa veľmi hýbať nechcú. Pomerne veľa aktérov podujatia je z okolitých dedín a miest, nevynímajúc Banskú Štiavnicu. Neviem si to vysvetliť, viem len, že sotva môžem byť spokojný s účasťou Pliešovčanov. Chvalabohu, netýka sa to malých detí, ale zastúpenie odrastenejšej mládeže a dospelých je mizivé. Asi majú iné záujmy.“

Niežeby podujatiu zlyhával marketing. Organizátori sa snažia ľudí prilákať atrakciami od výmyslu sveta, od hasičov cez ukážky policajtov a záchranárov až po účasť športových osobností, tvorivé dielne i gastronómiu.