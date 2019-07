Obecný úrad chcú prestavať na bytovku

Administratívu plánujú presťahovať do školy.

10. júl 2019 o 22:43 TASR

DETVIANSKA HUTA. Budovu Obecného úradu v Detvianskej Hute v okrese Detva chcú prestavať na malú bytovku s troma bytmi. Samosprávna administratíva by sa presťahovala do objektu tamojšej základnej školy. TASR to povedal starosta obce Pavel Šulek.

V budove, kde dnes sídli obecný úrad, bola aj pôvodne bytovka. Postavili ju ešte v roku 1935 pre učiteľov miestnej školy. Od roku 1982 ju zmenili na materskú školu a posledná premena, na obecný úrad, sa udiala v 90. rokoch uplynulého storočia.

Podľa Šuleka je v základnej škole dosť miesta na obecný úrad. Škola bola postavená ako najmodernejšia v regióne ešte v 70. rokoch minulého storočia, pričom ju navštevovalo aj 250 žiakov. Dnes do nej chodí necelá stovka žiakov, a to vrátane detí v predškolskom veku.

Obec si ju však chce udržať a na prilákanie nových žiakov aj zo širšieho okolia sa ju snaží obnovovať a vybavovať novým zariadením a pomôckami. Nedávno tam na chodbách položili novú dlažbu, nová podlaha pribudla aj v troch triedach.

Základná škola slúži aj ako škola v prírode. Na pobyty a výučbu v exteriéri ju vyhľadávajú školy z celého Slovenska. Tento jej charakter chce vedenie obce zachovať. Okrem toho v priestoroch školy ponúka pre návštevníkov Podpoľania aj turistickú ubytovňu s kapacitou 78 miest.