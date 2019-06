Ďalšia rekordná účasť: Celkovým víťazom Buď FIT nie len IT Kubej

Počas poslednej júnovej soboty sa uskutočnil piaty z ôsmich behov Zvolenskej bežeckej ligy (ZBL).

30. jún 2019 o 14:19 (mim)

ZVOLEN. Piatym podujatím ZBL sa stal už 5. ročník čoraz obľúbenejšieho behu Buď FIT, nie len IT. V seriáli ZBL po štyroch pretekoch viedli v jednotlivých kategóriách Miroslava Liptáková, Iveta Furáková, Ján Melicherčík, Matej Schieber, Marcel Škurla, Milan Valocka a Milan Libo, ktorý ako jediný nedokončil piate podujatie pre zranenie.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Gavurky Run zaznamenali rekordnú účasť

Organizátori behu Buď FIT, nie len IT pripravili viacero tratí. Detská mala dĺžku 400 m. Hobby okruh bol situovaný v lese s prevýšením so štartom a cieľom na tom istom mieste a jeho dĺžka bola 4,5 km, tento však nebol zaradený do ZBL. Hlavné preteky viedli prevažne po lesnej ceste alebo lesnom chodníku s prevýšením 290 m a ich dĺžka bola 6,5 km. Preteky zaznamenali v tomto ročníku jednu podstatnú zmenu, keď sa štart i cieľ presunul z jazdeckého areálu do priestorov bývalého vojenského útvaru Baková Jama.

Podujatie zaznamenalo rekordnú účasť, keď sa postavilo na štart viac ako 120 pretekárov v hlavných aj detských kategóriách. V rámci ZBL sa postavilo na štart 88 pretekárov.

V hlavnej kategórii žien dominovala v úmornej horúčave iba 18-ročná Miroslava Liptáková (AK Danica Zvolen), ktorá tak obhájila minuloročné prvenstvo. V kategórii žien nad 39 rokov zvíťazila Zuzana Rapčanová (Detva). V hlavnej kategórii mužov si prvenstvo vybojoval a celkovým víťazom podujatia sa stal Tomáš Kubej (Jelšava).

Zvolenčan Marcel Škurla zvíťazil v kategórii do 49 rokov. Víťazom kategórie do 59 rokov sa stal Milan Ivan (Sliač). V najstaršej mužskej kategórii bol najrýchlejší v cieli Bohuslav Melicherčík (Banská Štiavnica).

Hlavným pretekom predchádzali preteky detí, ktoré po dobehnutí dostali účastnícke diplomy i medaily a hodnotné ceny. V hobby pretekoch zvíťazili a prvenstvo z minulého roka obhájili Petra Belopotočanová a Martin Duríček.

Prečítajte si tiež: Vo Zvolene sa stretli milovníci maluchov

„Už piaty ročník súťaže prebehol úspešne. Pretekárov čakala tradičná trať, ale so štartom na novom mieste. Tento rok som si ju vyskúšala aj z pohľadu zúčastneného bežca a veľmi som si to užila. Podujatie sa nieslo v znamení zero waste, čiže sme sa snažili neprodukovať žiadny odpad. Bežci sa mohli osviežiť vodou z cisterny namiesto z plastových fliaš. Takisto tradičný guláš sa podával v ekologických miskách. Súťaž začala ako študentský projekt a veľmi sa tešíme tomu, že sa nám ju podarilo posunúť na dnešnú úroveň. Tento rok sa nám podarilo prekonať magickú stovku zúčastnených bežcov dokopy vo všetkých kategóriách. Gratulujem výhercom, ale aj všetkým, ktorým sa podarilo túto neľahkú trať zdolať. Dúfam, že sa so všetkými uvidíme aj budúci rok,“ zhodnotila riaditeľka pretekov Lucia Piatriková, ktorá si preteky aj vyskúšala a vo svojej kategórii skončila na medailovom umiestnení.

Nasledujúcimi pretekmi ZBL bude Večerný beh SportMusicFest 20. júla 2019 o 19:00 v Lieskovci.