V Dobrej Nive zablokujú cestu, protesty budú aj vo Zvolene, Krupine a v Šahách

Rezort dopravy sa v odpovedi odvoláva na sčítanie vozidiel.

28. jún 2019 o 14:36 TASR

DOBRÁ NIVA. V Dobrej Nive v okrese Zvolen bude v piatok od 15.00 do 15.30 h štvrtá blokáda cesty I/66 v tomto roku. Obyvatelia Dobrej Nivy budú počas protestu chodiť po priechode pre chodcov v strede obce. Protest sa koná na podporu čo najskoršej výstavby obchvatu obce.

"Dnešnou blokádou zároveň podporíme iniciatívu občianskych aktivistov vo Zvolene, Krupine a v Šahách, ktorí popoludní budú takzvanými jazdami ohľaduplnosti blokovať cesty na ťahu Zvolen - Šahy," povedal pre TASR starosta Dobrej Nivy Milan Jakubík.

Do jazdy ohľaduplnosti v ostatných mestách sa majú zapojiť miestni šoféri áut, veteránov, cyklisti či motocyklisti.

Cieľom všetkých je upozorniť na neúnosnú situáciu s dopravou v jednotlivých mestách a v obci a vymôcť si čo najskoršie zaradenie obchvatov do plánov Národnej diaľničnej spoločnosti.

Vo Zvolene bude bezpečná jazda autami na Lučeneckej ceste na cestnom ťahu v smere na Lučenec od 15.00 do 16.00 h, v Krupine na uliciach Pribinova, Obchodná a Štefánikova od 15.30 do 16.00 h, v Šahách na uliciach Hontianska, SNP a na Hlavnom námestí od 16.30 do 17.00 h.

Odpoveď z ministerstva

Podľa Jakubíka na list, ktorý obec zaslala v máji na ministerstvo dopravy a výstavby a v ktorom žiadala o stretnutie, už dostala odpoveď.

Z nej vyplýva, že o prehodnotení skoršieho termínu zaradenia obchvatu obce sa bude dať hovoriť až podľa výsledkov sčítania dopravy, ktoré sa uskutoční v roku 2020. Posúdiť by sa mali rovnako aj vplyvy na životné prostredie.

Obec sa pre čo najskoršie vyriešenie problému prehustenej dopravy spojila v uplynulých dňoch aj s obcami Turček a Oravské Dubové, ktoré majú podobné problémy. "Svoje ďalšie kroky a postupy chceme riešiť spoločne na stretnutí ešte toto leto," pripomenul Jakubík.