Na cestách v úseku Zvolen – Šahy pripravujú jazdy ohľaduplnosti aj blokáciu

​​​​​​​Kampaňou chcú iniciatívy miest a obcí, ktoré sa spojili, bojovať za urýchlenú výstavbu cestných obchvatov.

27. jún 2019 o 9:00 MOJ

ZVOLEN. Zvolen, Dobrá Niva, Krupina a Šahy chcú ďalšou kampaňou upozorniť na zlú dopravnú situáciu. Pripravovaná „jazda ohľaduplnosti na prebudenie vlády“ sa uskutoční v piatok 28. júna vo Zvolene, Krupine a Šahách.

Dobrá Niva bude na 30 minút blokovať priechody pre chodcov. Do jazdy ohľaduplnosti sa zapoja miestni šoféri áut, veteránov, cyklisti a motocyklisti.

„Cieľom je upozorniť na plánované, ale ešte nezrealizované obchvaty obcí a miest ako bezpečných ciest, povedal za organizátorov Peter Košík.

Vo Zvolene bude bezpečná jazda autami na Lučeneckej ceste na cestnom ťahu v smere na Lučenec od 15.00 do 16.00 h, v Krupine na uliciach Pribinova, Obchodná a Štefánikova od 15.30 do 16.00 h, v Šahách na uliciach Hontianska, SNP a na Hlavnom námestí od 16.30 do 17.00 h.

V Dobrej Nive plánujú blokovať priechod pre chodcov na hlavnom cestnom ťahu od 15.00 do 15.30 h. Pôjde tam už o štvrtú blokáciu v tomto roku.