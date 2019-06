So sezónou vládne v klube spokojnosť. V MFK Zvolen však už myslia na ďalší ročník

Skončil sa súťažný ročník Tipos III. ligy Stred, v ktorej účinkovali aj futbalisti MFK Zvolen.

24. jún 2019 o 10:09

ZVOLEN. Nedávno skončená sezóna bola pre hráčov MFK veľmi náročná. Po vypadnutí z druhej ligy bola pred vedením klubu aj trénermi dôležitá otázka – ako ďalej.

Zainteresovaní vedia, že MFK Zvolen pristúpil k vzniknutej situácii na základe možností klubu konštruktívne a rozhodol sa realizovať omladenie kádra s orientáciou na vlastných odchovancov.

Dôveru dostal ambiciózny, no realisticky uvažujúci tréner Miloš Foltán, ktorý doslova vyskladal káder s ohľadom na potreby a ciele MFK a hlavne v rozsahu finančných možností klubu.

Najmenší počet inkasovaných gólov

Hráči treťoligového MFK Zvolen, tentokrát skutočne Zvolenčania v zostave mužstva skončili od tretej priečky iba o skóre za ambicióznym Námestovom. Do posledného kola sa mohli pýšiť v štatistikách najlepšou obranou s najmenším počtom inkasovaných gólov, na tom majú výrazný podiel svojimi spoľahlivými výkonmi obaja gólmani MFK Lehocký aj Mráz, ktorí dokázali mužstvo podržať v rozhodujúcich chvíľach.

Inkasovaných 23 gólov so Zvolenom zdieľala iba víťazná rezerva Ružomberka, ktorá však „kazila“ fair-play prístup a nasadzovaním hráčov A mužstva. A, samozrejme, iba proti niektorým mužstvám. Súťaž tým mierne dehonestovala, ale, samozrejme, to bolo podľa pravidiel, aj keď to ovplyvnilo výsledky aj umiestnenie.

Výraznou oporou Kotora

Zaradenie kapitána mužstva, dlhoročnej opory MFK, asistenta trénera a trénera U19 Igora Kotoru do jedenástky roka SsFZ bolo iba zadosťučinením pre Zvolen za dosahované výsledky. Kotora odohral všetky zápasy a je vo štvorici hráčov, ktorí absolvovali bez absencie čo len minúty celú súťaž.

„Sezónu hodnotím z pohľadu kapitána, asistenta trénera a trénera dorastu pozitívne. Pred sezónou sme si dali za cieľ stabilizovať káder, dať šancu odchovancom klubu a skončiť do 6. miesta. Vytvorila sa silná partia nielen na ihrisku, ale aj mimo neho a po poslednom zápase bolo ťažké uveriť, že je už po sezóne,“ skonštatoval Igor Kotora.

A pokračoval: „A možno sme spolu odohrali posledný zápas. Umiestnili sme sa na 4. mieste, iba rozdiel vzájomných zápasov nás delil od tretej priečky, čiže cieľ sme ešte prekonali a teší ma, že šancu dostali aj hráči z dorastu, lebo je to motivácia pre všetkých hráčov v mládeži, ktorí vidia, že sa dá prebojovať aj do áčka. Treba s nimi ale tvrdo pracovať a veriť im, motivovať a ukázať profesionálnosť. Chcem sa poďakovať ešte raz trénerovi Foltánovi, celému realizačnému tímu a, samozrejme, všetkým hráčom a najvernejším fanúšikom za celú sezónu. Verím, že vedenie splní to, čo sľúbilo a káder zostane pokope a posunieme Zvolen vyššie.“

Zvolenčania nastrieľali v 30 stretnutiach 37 gólov. Najlepším strelcom mužstva bol Erik Hric so 16 gólmi, ktorý v tabuľke strelcov skončil na treťom mieste. Zvolenčania hrali nadmieru slušne, červenú kartu videl iba Bil. Najväčším zberateľom žltých kariet bol Neušel, videl ich osem.

Hodnotenie trénera

Každý tréner má svoju futbalovú filozofiu, je v práci limitovaný mnohými faktormi, o ktorých divák nemá možnosť vedieť všetko.