Zakliate preteky v Ožďanoch: Matuška skončil predčasne, Beníkovci tiež s problémami

Matušku zradila prevodovka, Tomáša Beníka tesnenie pod hlavou.

23. jún 2019 o 18:48 Stanislav Černák

OŽĎANY. Seriál majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu sa počas uplynulého víkendu presunul do Oždian. Už letmý pohľad na štartovnú listinu sľuboval, že pôjde o kvalitne obsadené podujatie.

Nenechali si ho ujsť Peter Jureňa, Bohumír Čambálik, Ján Lipták, Petr Saloň, Igor Drotár, Věroslav Cvrček či Martin Juhás.

Z nášho regiónu sa však predstavili len traja pretekári. A to je oproti minulým ročníkom o dosť menej jazdcov. Oždianske serpentíny absolvovali bratia Beníkovci a Martin Matuška.

Martin Matuška

Matuška sa rozlúčil so svojím monopostom F1.26, ktorý vymenil za formulu Intech s motorom Suzuki GSXR 1000.

Po predsezónnych testoch sa zvolenský pretekár so svojou novou mašinou postavil na štart prvých pretekov. Martin si však zrejme svoje úvodné preteky s novým monopostom predstavoval úplne inak.

„Celý deň fungovala formula výborne, mali sme veľa návštev v depe, bol to krásny deň so super fanúšikmi. Začal som tréning časom 1:53, čo bolo 3 sekundy pod rekordom so starou formulou. Druhú tréningovú jazdu som mal čas 1:47 a prvú súťažnú 1:44,155, čo znamenalo pekné 18. miesto v absolútnom poradí a druhé miesto v kategórii II. Pred tretím Peugeotom 306 som mal náskok jeden a pol sekundy,“ začal svoje rozprávanie Martin Matuška.