Kostolná veža sa otvára, rekonštrukčné práce sú vo finále

Otváracie hodiny veže

V sezóne od 1. júna do 30. septembra

pondelok – piatok 10.00 do 17.00 h

sobota – nedeľa 10.00 do 18.00 h

Mimo sezónu, teda od októbra do novembra a od marca do apríla, bude vstup otvorený po dohode v Informačnom centre Zvolenského kultúrneho centra, a to iba v prípade priaznivého počasia. Od decembra do februára bude veža uzatvorená.