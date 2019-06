Najkrajší list napísala malá Krupinčanka. Zabojuje s ním vo svetovom finále v Berne

Deti mali napísať o svojom hrdinovi.

13. jún 2019 o 19:18 Kristína Mindáková

KRUPINA. Svojím spisovateľským nadaním ohuruje stále viac a viac. Iba dvanásťročná Michaela Poljovková, ktorá navštevuje Základnú školu Jozefa Cígera Hronského v Krupine, získala prvé miesto v národnom kole medzinárodnej súťaže Najkrajší list 2019.

Ide o 48. ročník a zapojilo sa doň vyše sedemsto detí zo 130 základných škôl. Víťazstvo Michaelu posunulo do celosvetového finále, ktoré bude v druhej polovici roka vo švajčiarskom Berne.

Poštár Jožko

Tohtoročná téma súťaže niesla názov Napíš list o svojom hrdinovi. Podľa slov učiteľky slovenského jazyka Alexandry Melichovej, ktorá Michaelu do súťaže prihlásila, je šiestačkin spôsob poňatia a spracovania témy skutočne výnimočný.

„Miška mala úžasný nápad. Jej hrdinom nebol ocko, záchranár alebo nejaká známa osobnosť s výnimočnými vlastnosťami a odvahou, ale milý ujo poštár, ktorý pomohol chlapcovi nájsť jeho otca,“ vysvetľuje Melichová, ktorá priblížila aj tvorbu listu.

„Jej nápad sa mi hneď páčil – prekvapilo ma to a dokonca ma jej príbeh rozcítil. Najprv mi poslala text v základnej podobe. Trochu som ju usmernila, vracala jej ho s pripomienkami a tak sme si ho posielali. Napokon sme tomu dali formu listu a Miška ho mohla prepísať rukou,“ hovorí Melichová.

Keďže mladá autorka píše rada, jediným problémom bolo skrátiť list do určeného počtu slov.

Súťaží sa nebojí

Nejde o prvú súťaž, v ktorej bola úspešná. Minulý rok bola Michaela Poljovková ocenená v súťaži O cenu J. C. Hronského a vyhrala 1. miesto s básňou na tému Geschwindove ruže.

Tento rok získala 3. miesto v kategórii próza v literárnej súťaži Kováčova Bystrica a tiež získala ocenenie súťaži Detský literárny Zvolen.

Svojej obľúbenej záľube sa venuje takmer každý deň. „Miške stačí zadať tému a ona s veľkou radosťou hneď píše. Má výbornú štylistiku a keď zadám na hodine tému nejakej práce, má ju už na druhý deň hotovú.

Svoje diela mi posiela e-mailom, aby som jej povedala, čo si o tom myslím. Niekedy ma nimi doslova zasypáva,“ teší sa zo školáčkinho záujmu Melichová.

Najnovšia báseň, na ktorej pracuje, nesie názov Cesta a nachádzajú sa v nej diela J. C. Hronského. Aj tá poputuje do jednej zo súťaží.

Mladú autorku čaká dôležité obdobie. List, s ktorým sa jej podarilo zvíťaziť, preložia do angličtiny a poputuje do Švajčiarska, kde zabojuje v celosvetovej súťaži Svetovej poštovej únie.

Aký má pocit z výhry samotná autorka a čomu by sa chcela v živote venovať? „Je to naozaj úžasné, že sa mi podarilo zvíťaziť. Určite chcem pokračovať v písaní, aj keď budem staršia, ale iba v rámci záľub. Chcela by som sa stať učiteľkou a pomáhať tak deťom,“ prezradila o svojich plánoch Miška.