Vo Zvolene predstavili prvú z nových vlakových súprav

Dohromady 21 kusov dieselmotorových vlakov radu 861 nasadia do ostrej prevádzky počas dvoch rokov.

10. jún 2019 o 12:53 MOJ

Vo Zvolene dnes nasadili do ostrej prevádzky nový vlak.(Zdroj: ZSSK)

ZVOLEN. V nasledujúcich dvoch rokoch pribudne na slovenské regionálne trate 21 nových dieselmotorových vlakových súprav. Jazdiť budú v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Vo Zvolene dnes slávnostne vypravili prvý z nich. Európska komisia prispeje na vlaky sumou 63,6 milióna eur.

„Práve regionálne spoje sú najviac využívané obyvateľstvom na dochádzanie do práce, do školy, za zdravotnou starostlivosťou. Európska únia nám tak pomáha plniť náš cieľ presadnúť z áut do prostriedkov hromadnej prepravy,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. „A je oveľa príjemnejšie a bezpečnejšie cestovať v takýchto nových vlakoch,“ dodal.

Železničná spoločnosť Slovensko obstará 21 nových vlakov do konca roka 2020. Sedem kusov bude pre 160 sediacich cestujúcich a 14 kusov pre minimálne 110 sediacich cestujúcich.

Vlaky budú mať moderný a účelný dizajn, s ekologickým osvetlením, kamerovým systémom, informačným systémom s displejmi a zvukovou komunikáciou, wi-fi a elektrickými zásuvkami pre cestujúcich.

Budú tiež vybavené modernými bezbariérovými prvkami ako nástupná rampa pre zdravotne znevýhodnených, sedadlá a toaleta pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, ako aj štítky v Braillovom písme.

Vo vlakoch bude integrovaný systém automatického počítania cestujúcich snímačom s vyhodnocovacou jednotkou.

Do konca roka pribudne deväť nových vlakov, ďalších 12 dodá výrobca v budúcom roku.

Vlakové súpravy s dieselovým motorom v hodnote takmer 76 miliónov eur budú jazdiť na trasách Prievidza – Horná Štubňa, Horná Štubňa – Vrútky, Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa, Zvolen – Jesenské – Tisovec a Zvolen – Banská Bystrica – Brezno.

„Z Európskej únie je financovaný aj nákup 25 elektrických vlakov v hodnote 134,5 milióna eur. Momentálne sú vo výrobe a postupne budú nasadzované do žilinského regiónu až do roku 2022,“ povedala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.