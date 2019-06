Na Zvolenčanov doľahla únava, Lučenec to dokonale využil

V predposlednom zápase aktuálneho ročníka sezóny 2018/2019 Zvolen nebodoval.

9. jún 2019 o 20:54 (mim)

Lučenec – MFK Zvolen 1:0 (0:0)

Gól: 53. Mészáros, ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Faber, 200 divákov.

Zvolen: Mráz - Pepich, Bil (78. Hulec), Kotora, Pavlík (64. Jurášek), Orság (53. V. Slovák), Neušel, Kurej (69. Cavar), Antal, Hric, Psársky (46. J. Slovák)

Zvolenskí treťoligoví futbalisti v predposlednom zápase sezóny hrali na ihrisku jedenásteho mužstva tabuľky. S Lučencom v prvom zápase v jesennej časti vyhrali 2:0. Novohrad v poslednom domácom stretnutí zvíťazil o dva góly nad Čadcou a v poslednom kole prehral najtesnejším rozdielom v Rimavskej Sobote. V zostave MFK absentovali zranení Lehocký a Totkovič.

Už v úvode stretnutia Zvolenčania zatlačili domácich pred vlastnú šestnástku. Hrali dobre v strede poľa a výkonom domácich zaskočili. Pozorne bránili a vytvorili si aj šance, no strelecky sa im nedarilo. Domáci neprekvapili svojimi pokusmi brankára Mráza.

Do druhého dejstva tak mužstvá nastupovali za bezgólového stavu. O osude stretnutia sa rozhodlo v 53. minúte, keď bohužiaľ platilo otrepané nedáš-dostaneš.

Najprv neúnavný Neušel hlavičkoval na bránku Grujičiča, síce ho prekonal, no lopta šla od tyčky do opačnej žrde a odrazila sa von z brány. Z protiútoku bol naopak úspešný Mészároš, ktorý rozhodol o plnom bodovom zisku Novohradu. Zvolenu sa do konca stretnutia už skórovať nepodarilo.

Postava zápasu

Výborný výkon podal Miroslav Neušel, neúnavne bojoval a hral výborne pozične, bol blízko ku gólu, jeho súboje boli ozdobou stretnutia.

Okamih stretnutia

53. minúta – gól domácich, no predtým šanca Neušela, keď lopta šla od tyčky do žrde a von.

Slovo trénera

Tréner MFK Zvolen Miloš Foltán: „Dnešné stretnutie sme v závere nezvládli. Podľa priebehu prvého polčasu sme ho mali vyhrať. No, po anglickom dvojtýždni tentoraz na nás doľahla únava a súper, ktorý mal voľno to využil.“