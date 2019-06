MFK Zvolen je už tretí, proti Žarnovici zabrali chalani na plný plyn

Zvolenčanov po dvoch remízach na domácom trávniku čakal v nahustenom programe znova ťažký anglický týždeň. V stredu ho začali proti Žarnovici.

7. jún 2019 o 13:48 (mim)

MFK Zvolen - MFK Žarnovica 2:0 (0:0)

Góly: 54. Pepich, 63. Hric, ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Belko, 202 divákov.

Zvolen: Lehocký (41. Mráz) - Pepich, Bil, Kotora, Pavlík, Orság, Neušel, Kurej (75. Slovák), Antal (78. Jurášek), Hric (85. Cavar), Totkovič (18. Psársky)

Žarnovica: Straka - Karvaš (18. Čierťaský), Blaho, Nemec, Suslov, Antošík, Pidruchnyi, Urgela, Štefanka, Kovchar, Blahút

Už v úvode stretnutia Zvolenčania zapli na vyššie obrátky a zatlačili Žarnovicu pred vlastnú šestnástku. Hrali rýchly kombinačný futbal a prvú šancu si vytvoril už v 2. minúte Kurej, no jeho strela z 20 metrov tesne minula Strakovu bránku.

V 5. minúte mohol chybu hostí v rozohrávke potrestať agilný Hric, no v pokutovom území zbytočne volil prihrávku na Totkoviča, ktorého však ustrážil Pidruchnyi. Potom stihol pred nabiehajúcim Hricom uchmatnúť loptu brankár.

Hostia pritvrdili a hrali agresívne v osobných súbojoch. Arbitri tolerovali aj trojnásobný faul na Hrica za sebou a nepískal sa ani nevyberaný zákrok zozadu na Totkoviča, ktorý bol z trávnika bez odpískania faulu vynesený na nosidlách a vynútene striedaný.

Domácich čiastočne spôsob hry „mlynárov“ zaskočil, hrali opatrnejšie a Žarnovica sa ocitla v pokutovom území MFK až v 25. minúte, no z rohového kopu neuspela. V 28. minúte nebezpečne strieľal Kurej, hostia kontrovali pokusom Štefanku, no Lehocký s prehľadom kryl a po delovke Kovchara do vinkla sa vyznamenal bravúrnym zákrokom znova zvolenský gólman, ktorý však zápas nedohral.