Kováčová urobila dôležitý krok k víťazstvu vo IV. lige, bude chcieť ísť o súťaž vyššie?

ŠK Prameň Kováčová má našliapnuté vyhrať IV. ligu. Vynára sa preto otázka, či by chceli postúpiť do tretej ligy.

6. jún 2019 o 16:12 Stanislav Černák

KOVÁČOVÁ. Kováčovskí futbalisti zohrali veľmi dôležité stretnutie 24. kola, v ktorom privítali dovtedy vedúci celok Rakytoviec, na ktorý dovtedy strácali dva body.

Šláger kola a priamy súboj o čelo tabuľky len dve kolá pred koncom celej sezóny prilákal na tribúny v kúpeľnej obci parádnu návštevu. Na stretnutie bolo zvedavých 425 divákov.

Kováčová ukázala kvalitný futbal a to, že má silný kolektív, Rakytovce zdolala 3:1. Razom preskočila svojho súpera v tabuľke o bod a je na čele štvrtoligového pelotónu.

Ak v posledných dvoch kolách uspeje v oboch prípadoch, stane sa víťazom IV. ligy skupiny Juh. Najskôr vycestuje do zachraňujúcej sa Hriňovej, v poslednom kole privíta nepríjemného a húževnatého súpera zo Šalkovej.

Rakytovce sa v 25. kole stretnú práve so Šalkovou na jej ihrisku a v poslednom kole privítajú Slovenské Ďarmoty.

Futbalisti Prameňa majú všetko vo svojich rukách. Avšak cieľ majú jednoznačný, štvrtú ligu chcú vyhrať.

„Našim cieľom je vyhrať súťaž,“ netajil tréner ŠK Prameň Kováčová Tomáš Kvačkaj. Víťazstvo v súťaži by znamenalo automatický postup o súťaž vyššie, čo je v tomto prípade Tipos III. liga Stred.

A bolo by to veruže zaujímavé, Kováčová by tak mohla bojovať spoločne v jednej lige napríklad s MFK Zvolen. Momentálne je o tom však predčasné hovoriť. Výhrou nad Rakytovcami spravila Kováčová len prvý krok k ovládnutiu štvrtej ligy.

V prvom rade to musí dotiahnuť dokonca a potom až sa môže vedenie klubu zamýšľať nad tým, či by prechod vyššej ligy finančne zvládli. Veľmi dobre to vie aj tréner Kvačkaj: „Je to vec funkcionárov. Všetko bude záležať na vedení klubu a na ich krokoch. Uvidíme až neskôr či bude Kováčová pripravená postúpiť do tretej ligy alebo nie. My tréneri a hráči urobíme všetko pre to, aby sme ligu vyhrali.“