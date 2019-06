Ján Paulíny: Dnes mladí chodia bežne po svete, ja som potreboval povolenku do iného okresu

Roky mu robili obštrukcie. Nakoniec ho lanári, aby k nim išiel pracovať.

6. jún 2019 o 8:39 Ľubica Mojžišová

DOBRÁ NIVA. Narodil sa za Masaryka. Ján Paulíny (90) z Dobrej Nivy sa stal po Nežnej revolúcii prvým starostom dediny. Spomína, že účasť vo voľbách dosiahla vtedy 83 percent.

„Bola to eufória. Tie začiatky boli akési ľudské, mierumilovné,“ hovorí. „Dnes je boj o moc, a to je zle. Niektorí hovoria, na čo pôjdem voliť. No ak niekto nejde, nech potom nelamentuje, že druhí o ňom rozhodli,“ dodáva.

Masaryka považuje za osobnosť. „Patril medzi tých, ktorí boli tvorcami republiky a z vtedajšej zmesi národov Rakúsko-Uhorska urobili slobodné Československo.

Pamätám sa, že ako žiaci sme ešte nechápali veľmi, čo je sloboda, ale 28. október sa v škole oslavoval, a to nám utkvelo v pamäti. Zlom nastal, keď prišli roky 38. – 39. Ataky na rozbitie republiky. Od rodičov sme počuli povzdychy: Doteraz nám bolo dobre, teraz to dobré už pominulo. Vtedy sme si začali uvedomovať význam slobody.“

Osobne videl prezidenta Edvarda Beneša, keď sa na ceste po Slovensku zastavil aj v Dobrej Nive.

„Vnímať ho v tých rokoch je podstatne iné ako ho vidím teraz. Vtedy to bola len senzácia. Človek by si predstavoval silného človeka, ktorý tak pôsobí už vonkajším dojmom. Naopak, on vonkajším dojmom nezapôsobil, ale svojimi myšlienkami.“