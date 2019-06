Regionálny futbal: Kováčová späť v čele IV. ligy, v D. Hute sa červenalo

Prinášame vám komentáre, výsledky a tabuľky z víkendového diania na futbalových trávnikoch v regióne.

3. jún 2019 o 9:49 Stanislav Černák

Kováčová (v žltom) zdolala v šlágri kola Rakytovce a vrátila sa späť do čela IV. ligy - ilustračné(Zdroj: Milan Černák)

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Rakytovce 3:1 (0:1)

Góly: 63. Skydan, 80. a 87. Shushpanov – 37. Telúch. ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Šottník, 425 divákov.

Kováčová: Polóny – Plavec (67. Lauč), Shuper, Skydan, Majerčík, Ríša, Giertl, Duda, Bordun (89. Hanulík), Šanta (76. Shushpanov), Turák (85. Kujan)

Šláger kola sa hral v Kováčovej, kde druhý tím tabuľky – miestny Prameň, privítal lídra z Rakytoviec, na ktorého strácal dva body. Na tento zápas bolo zvedavá aj slušná divácka, na stretnutí sa zišlo 425 fanúšikov. Od úvodného hvizdu mali domáci hru pod kontrolou, dobre kombinovali, vytvorili si tri čisté šance, ktoré sa však gólom neskončili. A prišiel trest. V 37. minúte domáca obrana nedostúpila hráča, čo trestal Telúch – 0:1. Do druhého polčasu nastúpil Prameň s tým, že chce výsledok otočiť, herne bol lepší ako jeho súper. Aktívna hra priniesla svoj úspech. Domácich naštartovala gólová hlavička Skydana zo 63. minúty – 1:1. Kováčová ukázala vnútornú silu, pretože v 73. minúte nepremenil pokutový kop domáci Duda, ale to domácich nezlomilo. Súpera do ničoho nepustili, kontrolovali priebeh hry a prišla aj zaslúžená odmena. V 80. a 87. minúte sa presadil Shushpanov, ktorý tak stanovil konečný výsledok na 3:1. Prameň sa vrátil na čelo tabuľky a chce zabojovať o víťazstvo v štvrtej lige.

Pliešovce – Šalková 2:3 (0:1)

Góly: 67. a 75. Vilhan – 39. Dobrík, 54. a 90. Dobrota, 88. Mikulec. ŽK: 2 – 1, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Katreniak, 130 divákov.

Pliešovce: Sekula – Polaček (65. Strhársky), Palovič (67. Gondáš), Kouřil, Vilhan, Hradňanský, Sýkora, Bobor (46. Malatinec), Kudlík (71. Soboňa), Hraško, Jamnický

Domáci nastúpili proti dobrému súperovi a chceli nadviazať na dobrý druhopolčasový výkon z Rakytoviec. Hráči Pliešoviec však boli nervózni, hrali viac bojovnejšie ako futbalovo. Chýbal im pokoj na lopte. Domáci v 15. minúte mali čistú šancu, Hradňanský šiel sám na gólmana hostí, ale nedal. Ďalšie pološance sa úspechom tiež neskončili, a tak hostia udreli zo štandardky v 39. minúte. Po zmene strán domáci prestriedali a chceli otočiť nepriaznivý vývoj. Avšak z gólu sa tešila Šalková, uspel Dobrota. Domáci v 67. minúte znížili Vilhanom na rozdiel gólu, ale vzápätí nato bol vylúčený Jamnický. S desiatimi hráčmi sa Tatranu zle hralo, ale Vilhan dokázal vyrovnať na 2:2. Hostia boli silní na lopte, ale domáci hrali v druhom dejstve dobre. V 85. minúte trafili brvno, ale vzápätí z protiútoku dostali rozhodujúci gól od Mikulca a klinec do rakvy Pliešovciam dal v záverečnej minúte druhým gólom v zápase Dobrota. Pre domácich je to výsledok krutý. Najslabším článkom stretnutia boli rozhodcovia.

Detva – Č. Balog 1:3 (1:1)

Góly: 36. Krstich (11 m) – 8. Mózer, 61. F. Betka, 73. Giertl. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Bátory, 50 divákov

Detva: Torbica – Šťastný, Ilić, Krstich, A. Michálik, Berkeš, Sekereš, Tužinský, Šulek, Karásek, Dianiška

Favorizovaní hostia šli do vedenia už v 8. minúte, keď sa presadil Mózer. Detve sa podarilo vyrovnať ešte v prvom dejstve, penaltu využil Krstich. V druhom polčase už mali navrch hráči Partizána, čo korunovali dvoma gólmi v sieti Detvy.

Hriňová – Príbelce 1:3 (1:1)

Góly: 27. Bambura – 37. a 78. Kurák, 82. Santoris. ŽK: 0 – 2, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Kuteľ, 150 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – Melich, Slosiarik, Purdek, Gombala (50. Hanes), Šufliarsky (74. Miklian), D. Vreštiak, Paprčka, Malček, Pohorelec, Bambura (67. Marcinek)

Od úvodu sa hralo v pomalšom tempe, viac-menej sa hral podpriemerný zápas z oboch strán, do vedenia šli domáci v 27. minúte, skóroval Bambura. Hostia vyrovnali v 37. minúte Kurákom. Zlomový okamih zápasu prišiel v 66. minúte, Pohorelec kopol penaltu len do brankára hostí a Spartaku sa to vypomstilo. V 77. minúte putoval pod sprchy po červenej karte Slosiarik, v 78. minúte domáci chybovali, čo využili hostia a vyhrávali 2:1, druhý gól v stretnutí dal Kurák. V 82. minúte pridal Santoris tretí presný zásah Príbeliec a bolo rozhodnuté. V Hriňovej vládne sklamanie, domácim hráčom chýbala bojovnosť a srdce. A bez toho sa o záchranu hrá ťažko...

Ostatné výsledky 24. kola: Medzibrod – S. Ďarmoty 4:1, Tornaľa – Badín 1:3, Tisovec – N. Baňa 4:1

1. Kováčová 24 17 6 1 68:21 57

2. Rakytovce 24 18 2 4 49:25 56

3. Medzibrod 24 13 9 2 39:18 48

4. Príbelce 24 13 3 8 51:41 42

5. Badín 24 11 7 6 44:23 40

6. Šalková 24 12 3 9 54:40 39

7. Č. Balog 24 11 2 11 58:49 35

8. S. Ďarmoty 24 10 5 9 47:43 35

9. Tornaľa 24 8 5 11 38:53 29

10. Pliešovce 24 5 7 12 34:50 22

11. Tisovec 24 6 3 15 31:59 21

12. Hriňová 24 5 5 14 32:53 20

13. Detva 24 4 4 16 32:68 16

14. N. Baňa 24 3 3 18 20:54 12

V. liga skupina C

Lovča – Dobrá Niva 3:4 (3:2)

Góly: 23. M. Kučera (11 m), 37. a 43. M. Bien – 1. Ján Kucbel, 35. M. Kyslý, 71. F. Molnár, 75. Martin Kucbel. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Konček, 185 divákov.

D. Niva: A. Vilhan – P. Vidhold, P. Korpáš, J. Žiga, M. Tuharský, M. Kyslý, P. Kúdelka, D. Plichta (70. P. Cibuľa), Ján Kucbel, F. Molnár, Martin Kucbel (80. M. Ziman)

Domáci hráči chceli so zachraňujúcou sa Dobrou Nivou vyhrať, ale už v prvej minúte inkasovali gól. Lovčanov rýchly gól trošku vyviedol z miery, ale postupne sa dostávali do hernej pohody, vypracovali si šance a výsledkom bola výhoda pokutového kopu, ktorú s prehľadom premenil brankár Kučera – 1:1.