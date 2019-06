MFK Zvolen doplatil na nepremieňanie šancí, bod napokon zariadil Hric

Zvolenskí futbalisti odohrali v priebehu 7 dní už tretie stretnutie.

2. jún 2019 o 15:08 (mim)

MFK Zvolen - TJ Baník Kalinovo 1:1 (0:1)

Góly: 70. Hric - 32. Koták. ŽK: 1 – 5. Rozhodoval: Dančo, 212 divákov.

Zvolen: Mráz - Pepich, Bil, Kotora, Vávro (17. Pavlík), Totkovič (79. Cavar), Neušel, Slovák (58. Orság), Antal, Hric, Psársky (58. Kurej)

Kalinovo: Rusnák - Melicher, Juhaniak, Ivan, Kolka, Kulich (59. Dobiáš), Radič (90. Fehérvári), Koták, Segeč (84. Hronec), Kočiš (77. Cigánik), Ľupták

Zvolenčania začali zápas náporom. Už v 6. minúte sa po Totkovičovom prieniku ocitol v šanci Hric, potom nožničkami skúšal šťastie Antal, no šance sa gólom neskončili. V 10. minúte po rýchlom protiútoku dostal od Pepicha presnú nahrávku Hric, no najlepší zvolenský strelec Rusnáka neprekonal. Gólom neskončila ani jeho ďalšia strela po perfektnej uličke Slováka za obranu hostí.

V 17. minúte museli domáci nútene striedať po zranení Vávra. Až v 20. minúte sa hostia dostali pred Mráza, no Kočiš strieľal ďaleko vedľa. Potom Kotora dlhým pasom našiel Hrica, obrana jeho strelu zblokovala a z odrazenej lopty strieľal Totkovič delovkou z voleja do vinkla, no Rusnák sa vyznamenal bravúrnym zákrokom a loptu vytesnil na roh. V 26. minúte Kulich v šanci Mráza neprekonal, no v 32. minúte prenikol do pokutového územia Koták, obišiel aj Mráza a pohodlne otvoril skóre stretnutia.