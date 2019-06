Na MFK bol spáchaný doslova trestný čin, glosoval remízu Zvolena s outsiderom tréner

Zvolenskí futbalisti majú v závere sezóny poriadne nabitý program.

1. jún 2019 o 12:23 (mim)

MFK Zvolen – TJ Sklotatran Poltár 1:1 (1:0)

Góly: 33. Antal - 89. Marcinek. ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Hraško, 219 divákov.

Zvolen: Lehocký - Pepich, Bil, Kotora, Vávro, Cavar (85. Bolf), Neušel, Jurášek (46. Kurej), Orság (58. Slovák), Totkovič (79. Melišík), Antal (75. Draxler)

Tréner Foltán nemal v dohrávke 20. kola k dispozícii vykartovaného Erika Hrika, najlepšieho strelca MFK, ani Vlada Slováka plniaceho školské povinnosti. Za to na lavičke bola nová trojica odchovancov z dorastu, ktorí sa dostali aj na trávnik.

Už od začiatku stretnutia bolo zrejmé, že Poltárčania chcú pod Pustým hradom získať body potrebné na záchranu. Už pred stretnutím sa ujal trénerského žezla dlhoročný hráč a niekdajší hráč Zvolena Andrej Kamendy.

Domáci začali dobre, už v 2. minúte strieľal Antal nad po Pepichovom prieniku. V 4. minúte dobiehal skákajúcu loptu Kamas a bez kontaktu s loptou v pokutovom území MFK teatrálne spadol a zostal dlho ležať.

Potom skončili nad bránou Slaniniaka strela Kotoru z priameho kopu i Totkovičov pokus. V 14. minúte prenikol do pokutového územia Jurášek, Výlupok ho tvrdo poslal na trávnik, no nepískalo sa. Po Vávrovej akcii sa kopal iba rohový kop. Domáci stupňovali tlak a hostia sa dostali na dostrel Lehockého bránky iba raz, no ten si ľahko poradil s pokusom Chibuezea.

V 33. minúte fauloval Búry pred pokutovým územím a z priameho kopu s prehľadom prekonal gólmana hostí Antal a otvoril skóre. Do polčasu domáci kontrolovali hru, vytvárali si šance no stav sa nemenil.

Na začiatku druhého dejstva pokračovali Zvolenčania v tlaku. Pri Pepichovom prieniku hostia faulovali, no po priamom kope videli arbitri postavenie mimo hry. Potom Kurej strieľal do brankára, Totkovič v čistej šanci minul bránu krížnou strelou o centimetre.

Medzitým začali divné verdikty arbitrov a hostia dostali možnosť priameho kopu z 25 metrov, no získali iba roh. Neskôr odobral Neušel loptu Greškovi, Zvolenčania ju poslali úmyselne do autu, rozhodca zbadal ležiaceho hráča, chvíľu s ním komunikoval a na prekvapenie udelil Neušelovi žltú kartu, hoci predtým nesignalizoval výhodu, ani nepískal.