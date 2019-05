Quo vadis Zvolen?

Na mestskom zastupiteľstve vo Zvolene to v pondelok vrelo. Klub nezávislých poslancov zaradil nečakane do rokovania dva nové body týkajúce sa projektu Viladomy M. M. Hodžu.

31. máj 2019 o 15:44

Keďže na rokovanie mestského zastupiteľstva boli pozvaní len zástupcovia petičného výboru, dávame pre objektívnosť priestor na vyjadrenie Ing. Rastislavovi Bielikovi, PhD., zástupcovi staviteľskej spoločnosti Tyrion.

Sledovali ste pondelkové mestské zastupiteľstvo vo Zvolene?

Pozrel som si ho zo záznamu. Musím povedať, že som ostal nemilo prekvapený.

Prečo?

V diskusiách na sociálnych sieťach niekto pomenoval pondelkové rokovanie mestského zastupiteľstva ako deň dlhých nožov. Bod týkajúci sa nášho projektu bol zaradený na rokovanie bez predchádzajúceho ohlásenia, mnohostranové materiály dostali poslanci len niekoľko minút pred začiatkom, na rokovanie nebol pozvaný hlavný architekt mesta či zástupca investora. Navyše na prerokovaní odznelo veľké množstvo zavádzajúcich a nepravdivých informácií. Nekultivované správanie zo strany niektorých zástupcov petičného výboru počas rokovania už tento proces len podčiarklo.

Vizualizácia projektu Viladomy M.M.Hodžu. (zdroj: Tyrion)

Petícia je legitímny nástroj na vyjadrenie názoru občanov, nie?

Áno, bezpochyby. Podľa zákona však nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy alebo zákonov. Predstavte si, že by skupina občanov žiadala zbúranie kostola alebo znárodnenie obchodného centra. Napriek tomu, že by si aj takéto petície pravdepodobne našli svojich priaznivcov, nie je možné petíciou zasahovať do legitímnych práv tretích strán.

Čo bolo hlavnou požiadavkou petičného výboru?

Petícia požadovala, aby Mesto Zvolen vydalo negatívne stanovisko k nášmu projektu, napriek tomu, že už vydalo súhlasné stanovisko k objemovo – zastavovacej štúdii. Projekt má rovnako súhlasné stanoviská od komisie výstavby a územného plánovania ako aj súhlasné stanovisko od komisie dopravy a správy miestnych komunikácií a rovnako aj od výboru mestskej časti.

Viacerí občania z okolitých ulíc sa cítia dotknutí, vraj mali o projekte málo informácií.

Viac ako rok a pol náš architektonicko – inžiniersky tím intenzívne spolupracuje s odbornými útvarmi Mesta Zvolen a odbornými komisiami mestského zastupiteľstva či výborom mestskej časti. Do finálneho návrhu sme zapracovali všetky relevantné pripomienky a požiadavky. Súhlasné stanoviská dostal projekt od komisií, ktorých členmi sú aj lídri a členovia aktuálnych poslaneckých klubov. Logicky by teda mali byť našimi podporovateľmi a šíriteľmi pozitívnej správy aj medzi svojimi voličmi.

V pondelok to však tak vôbec nevyzeralo, čo sa stalo?

Otázku osobnej integrity si musí zodpovedať každý sám. Osobne som mal pocit, že náš projekt bol zneužitý na politický boj o moc. Odmietame byť súčasťou politických hier, žiadame, aby sa k nášmu projektu vyjadrovali odborníci a posudzovali ho v zmysle zákona a platných noriem.

Niektorí poslanci na rokovaní argumentovali, že zmenili názor lebo je to ich povinnosť, keďže taká je vôľa občanov.

Ak by sme akceptovali toto vysvetlenie, znamenalo by to, že ak zorganizujeme verejnú petíciu za podporu nášho projektu s väčším počtom podpisov, členovia klubu nezávislých poslancov potom opäť kompletne zo dňa na deň zmenia svoj názor? Toto zdôvodnenie by tiež znamenalo, že poslanci pre svoje rozhodovanie vôbec nepotrebujú územný plán, stanoviská odborných útvarov mesta či stanoviská odborných komisií.

Myslíte si, že ak by sa komunikovalo viac s občanmi okolitých ulíc petícia by vôbec nemusela vzniknúť?

Za našu spoločnosť môžem povedať, že sme boli pravdepodobne prvým rezidenčným projektom v tejto mestskej časti, ktorý mal prezentáciu pred verejnosťou. Dokážem sa vžiť do pohľadu obyvateľa, ktorý býva v tejto tichej časti centra mesta a zrazu sa bude v jeho blízkosti stavať. Každý z nás však býva v rodinnom alebo bytovom dome, ktorý musel niekto postaviť. Lokalita, kde plánujeme stavať je v súčasnosti z architektonického a estetického hľadiska výrazne zanedbaná. Ak sa tam pôjdete pozrieť dnes, nájdete tam len rozpadajúcu sa komunikáciu pred garážami a náletovú zeleň. Takto by centrum moderného mesta naozaj nemalo vyzerať. Veríme, že realizáciou nášho projektu sa atraktivita celej štvrte výrazne zvýši z čoho budú profitovať aj súčasní obyvatelia tejto štvrte.

Členovia petičného výboru nazvali počas svojich príspevkov na pondelkovom zastupiteľstve Vašu parcelu psia lúka ale aj posledné zelené útočisko detí a starých ľudí v centre mesta. Súhlasíte?

Priznám sa, že nielen tento argument petičného výboru ma šokoval. Ako môže niekto takto označiť stavebnú parcelu v súkromnom vlastníctve, ktorá je v územnom pláne už viac ako 20 rokov určená na výstavbu bytových domov? Ako by ste reagovali, ak by susedia chodili na Váš súkromný stavebný pozemok venčiť domácich miláčikov a ešte by sa petíciou dožadovali, aby to tak ostalo zachované?

Počúvam názory, že mnohým sa architektúra i celkový koncept viladomov páči, rovnako ako aj iné vami realizované projekty. Napriek tomu 150 nových bytov sa im zdá pre túto lokalitu priveľa.

Odkiaľ prosím pochádza toľkokrát opakovaný zavádzajúci argument o 150-tich bytoch? Pre územné povolenie sme projekčne rozpracovali prvý z troch bytových domov. Má 45 bytov, od jednoizbových až po päťizbové. V zmysle súhlasného stanoviska výboru mestskej časti, ktoré sme akceptovali, nebude v danej lokalite viac ako 110 bytov.

Zástupca petičného výboru uviedol, že dopravný inšpektorát nesúhlasil s napojením projektu na ulice Vansovej a Hodžu, je to pravda?

Opäť klamlivé tvrdenie. Disponujeme nielen súhlasným stanoviskom dopravného inšpektorátu ale aj ďalšími tridsiatimi súhlasnými stanoviskami od dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí. Som zhrozený ako môže niekto takto zavádzať poslancov a širokú verejnosť.

Súhlasili by ste s podmienkou napojenia na budúci mestský obchvat?

Samozrejme, dokonca sme po dohode na komisiách možnosť budúceho napojenia projekčne pripravili. Problém však je, že vnútorný mestský okruh dnes neexistuje. Naša parcela má už v súčasnosti plnohodnotné priame napojenie na existujúcu cestnú sieť, dokonca z dvoch ulíc. Ak niektorí poslanci hovoria o problematickej doprave v centre mesta, treba sa ich opýtať na riešenia. Štúdia na vnútorný mestský okruh bola spracovaná v roku 2009 a myslím, že v tom istom roku sa dostala aj do územného plánu. Vyčlenili poslanci v rozpočte na tento rok peňažné prostriedky aspoň na prípravu projektovej dokumentácie na vnútorný mestský okruh?

Rozumiem. Čo sa týka počtu bytov, vedeli by ste ich znížiť na 65 respektíve 79 ako to požaduje petičný výbor?

Ak by sme postavili len väčšie byty, tak je to možné. Výrazne by sa však narušil nami prezentovaný koncept bývania pre všetky generácie. Takéto rozhodnutie by sklamalo hlavne mladých obyvateľov mesta, ktorí už prejavili záujem o kúpu ale ich finančné možnosti im ešte neumožňujú kúpiť si veľký byt. Poslanci majú vo svojich volebných programoch podporu bývania mladých ľudí. Ako to chcú dosiahnuť, keď brzdia dokonca aj projekt, ktorý špičkový architektonický tím pripravoval v spolupráci s odbornými útvarmi mesta viac ako jeden a pol roka?

Myslíte si, že mladí ľudia budú tvoriť väčšinu záujemcov o byty vo Vašom projekte?

Záujem o byty vo Viladomoch M. M. Hodžu zatiaľ vysoko prekonáva naše očakávania. Kontaktovali nás už desiatky ľudí, ktorí majú vážny záujem o bývanie v našom projekte. Najčastejšou skupinou záujemcov sú rodiny s deťmi, druhá najčastejšia skupina sú mladí ľudia, ktorí uvažujú nad kúpou svojho prvého bývania. Je dôležité, aby mladí a šikovní ľudia z mesta neodchádzali. Kvalitné a ekologické bývanie v centre mesta je jedným z dôvodov, prečo tu môžu chcieť ostať žiť.