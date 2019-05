Pozrite si, z čoho vzniklo nové logo

Logo zobrazuje aj slávnu minulosť mesta.

29. máj 2019 o 8:46 Kristína Mindáková

KRUPINA. V Krupine už dlhší čas koketovali s myšlienkou vytvorenia loga, s ktorým by sa mohli stotožniť domáci obyvatelia aj návštevníci.

„Doteraz sme používali erb mesta a v budúcnosti by sme ho chceli nahradiť novým logom, hlavne na propagačných materiáloch, a tiež na športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach,“ hovorí primátor Radoslav Vazan.

„Erb budeme používať najmä v úradnom styku a pri slávnostných príležitostiach, ako je napríklad slávnostné mestské zastupiteľstvo, kde sa udeľujú ocenenia mesta,“ približuje primátor svoju predstavu.

Prečítajte si tiež: Chystajú sa 13. dni mesta, potrvajú tri dni

Na logo vyhlásili súťaž. „Päťčlenná odborná komisia vyberala z ôsmich súťažných návrhov, spomedzi ktorých jednomyseľne vybrala návrh od nášho rodáka Branislava Paulínyho.

Jeho výsledná práca v sebe dokonale prelína slávnu minulosť nášho kráľovského mesta – Vartovku, hradby či kráľovskú korunu v zlatej farbe,“ vysvetľuje.

Logo chcú postupne zavádzať všade, kde to bude vhodné a možné. „Keď som sa dozvedel o výberovom konaní, hneď mi napadlo, že by som do toho mohol ísť. Bola to skutočne dobrá príležitosť odprezentovať sa a som veľmi rád, že sa to napokon takto podarilo,“ teší sa Paulíny, ktorý sa zaoberá dizajnom a vo voľnom čase sa venuje aj maľovaniu.

Okrem prestíže získal aj odmenu vo výške tristo eur a vstupné na kultúrne, divadelné a filmové podujatia organizované krupinskou samosprávou.