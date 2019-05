MFK Zvolen zdolal posledný tím tabuľky, hetrikom sa blysol Hric

Aj napriek pomerne jasnému skóre, jednouchý zápas u posledného tímu tabuľky to nebol.

26. máj 2019 o 20:27 (mim)

L. Štiavnica – Zvolen 1:5 (0:1)

Góly: 71. Macík – 41., 69., 72. Hric, 53. Totkovič, 83. Antal. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Krajči, 100 divákov

Zvolen: Lehocký, Pepich, Bil, Kotora, Vávro (78. J. Slovák), Krčmárik (22. Psársky), Neušel (82. Antal), V. Slovák, Kurej (60. Pavlík), Totkovič (62. Orság), Hric

V nedeľu cestovali Zvolenčania do Liptovskej Štiavnice, kde ich čakal zápas s posledným mužstvom tabuľky. Domáci nazbierali doteraz iba 16 bodov a v poslednom zápase schytali v Rimavskej Sobote päť gólov. Zvolenčania so 42 bodmi okupovali pred stretnutím siedmu priečku, no majú až o tri zápasy menej a stále sú najmenej inkasujúcim mužstvom s najlepšou obranou.

Zvolenčania hladní po futbale nastúpili na stretnutie s maximálnym nasadením, no húževnatý súper dirigovaný trénerom Hýravým dlho odolával tlaku hostí, ktorí trpezlivo hrali svoju hru. Zvolenčania pozorne bránili, nepúšťali domácich veľmi pred Lehockého. Zodpovedný prístup a nasadenie priniesli úspech pred koncom prvého polčasu, keď Hric otvoril skóre.