HKM Zvolen podpísal kľúčového útočníka, kapitán Chovan odchádza

Zvolen sa dohodol na nových zmluvách s dvoma útočníkmi. Michal Chovan materský klub opúšťa.

24. máj 2019 o 17:29 TASR, Stanislav Černák

ZVOLEN. HKM Zvolen sa dohodol na predĺžení spolupráce s Rastislavom Špirkom a Milošom Kelemenom. Informoval o tom na svojom oficiálnom webe.

Tridsaťštyriročný Špirko absolvuje vo Zvolene už svoju tretiu sezónu, v uplynulej odohral 50 zápasov a nazbieral rovnaký počet bodov (18+32.). „Teším sa na nový ročník, nový kolektív a novú výzvu. Verím, že budeme predvádzať moderný útočný hokej a ja chcem pomôcť tímu k naplneniu našich ambícií,“ povedal Špirko.

Kelemen má iba devätnásť rokov, v minulej sezóne si však vyskúšal aj KHL v drese Slovana Bratislava, zúčastnil sa na juniorských MS a v Tipsport lige nazbieral 28 štartov.

„Počítal som s tým, že si Zvolen uplatní opciu, takže mi odpadli starosti s hľadaním si nového pôsobiska. Na novú sezónu sa veľmi teším a už sa individuálne pripravujem,“ uviedol Kelemen.

Odchod kapitána

Nasledujúca správa však taká potešujúca nie je. Miláčik domácich tribún, srdciar a kapitán Michal Chovan v nasledujúcom ročníku pod Pustým hradom pôsobiť nebude. Neteší to ani zvolenských funkcionárov a trénera Andreja Podkonického.

K dohode Chovana a HKM Zvolen nedošlo. Druhý najproduktívnejší hráč ligy podľa jeho slov túžil po zmene a namieril si to do konkurenčných Košíc. Informoval klub na svojom oficiálnom webe.

Tréner Andrej Podkonický neskrýva z rozhodnutia svojho niekdajšieho spoluhráča aj zverenca obrovské sklamanie.

„Je to pre nás veľká strata. Chceli sme Miša udržať, oproti minulej sezóne sme mu ponúkli aj lepšie podmienky, no zjavne to nezavážilo. Som veľmi sklamaný, jeho rozhodnutie beriem niečo ako útek z nedokončeného boja. Napriek všetkému Michalovi musíme poďakovať za odvedené služby a popriať mu v ďalšej kariére veľa úspechov,“ povedal.