Na kruhový objazd si musia vodiči počkať

Hovorkyňa kraja už hovorí o inom termíne.

21. máj 2019 o 8:55 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Termín, kedy by sa mala začať výstavba kruhového objazdu na vjazde do Zvolena od Sliača a Banskej Bystrice, Banskobystrický kraj nepozná. S investíciou vo výške 350-tisíc eur počíta tohtoročný rozpočet župy, no stavať sa tento rok zrejme nebude.

Župan Ján Lunter pred časom povedal, že z pohľadu vodičov ide o nešťastný úsek, kde sa spájajú dve cesty druhej triedy v správe kraja.

Prečítajte si tiež: Výruby stromov preverí kontrolór mesta aj polícia

„Križujú sa tu dva viac-menej vyrovnané dopravné toky. Najvhodnejším riešením, ktoré zabráni každodenným kolónam a nebezpečným situáciám, je práve výstavba okružnej križovatky,“ doplnil.

Na kruhový objazd si však budú musieť vodiči počkať dlhšie. „V súčasnosti kraj v spolupráci s mestom Zvolen pracuje na prípravách prestavby a zaisťovaní potrebných povolení, prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie. Žiadame o územné rozhodnutie,“ ozrejmila aktuálny stav hovorkyňa kraja Marcela Glevická.

Dodala, že spoločným cieľom mesta aj župy je, aby sa stavebné práce mohli začať v roku 2020. „Pri stavbách na frekventovaných križovatkách v intravilánoch miest je tento proces vždy náročný,“ podotkla.

Projektovú dokumentáciu na kruhový objazd poskytlo kraju mesto Zvolen, no keďže je spred dvanástich rokov, z roku 2007, pred realizáciou prestavby bude podľa Glevickej nevyhnutná jej aktualizácia.

„Kým nebudú uzatvorené všetky časti prípravnej fázy, nevieme bližšie odhadnúť časový rámec,“ doplnila.

O prestavbu križovatky na kruhovú sa usiloval Zvolen už v minulosti, narazil však na neochotu predchádzajúceho župana Kotlebu.

Pre dopravné zápchy, ktoré sa tvorili v dopravnej špičke medzi kruhovým objazdom pri Zvolenskej Európe a mostom ponad Hron, navrhol okresný dopravný inšpektorát zmeny hlavných ciest. So zmenenými prednosťami v jazde sa jazdí križovatkou viac ako dva roky.